meteoweb.eu

: Silicone liquido, come eliminare le labbra 'a canotto', la storia di Marco - Impronta Unika - ImprontaUnika : Silicone liquido, come eliminare le labbra 'a canotto', la storia di Marco - Impronta Unika - SeguiPrezzi : Custodia iPhone X, Fuleadture [Supporta la Ricarica Wi a soli 11.99 EUR (40% di sconto) -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Voleva dellepiù carnose, si è ritrovato con un volto poco naturale, dellesempre più cadenti e una sostanza illegale in corpo. È la storia di Marco, 38 anni, di Napoli, uno dei tanti pazienti che ancora oggi deve fare i conti con gli effetti del, sostanza vietata in Italia dagli anni ‘90 ma ancora utilizzata da medici con pochi scrupoli. Marco decide di operarsi perile tornare ad avere un aspetto più naturale, raccontando in una video-testimonianza le varie fasi, dal pre-operatorio, all’immediato post operatorio fino a 6 mesi dopo. Un modo per aiutare altre persone che si trovano nella stessa condizione e che pensano non ci sia soluzione al problema, a trovare il coraggio per farsi operare. “La mia storia inizia 15 anni fa – dice Marco -. Lavoravo nella moda, un mondo in cui l’aspetto fisico ha un ruolo primario. Avevo le...