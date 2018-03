Sicilia | “Geologia in movimento” | viaggio nella storia sismica del territorio siciliano

meteoweb.eu

: PROGRAMMA - SICILIA ...“GEOLOGIA IN MOVIMENTO” - VALLE DEL BELICE, VAL DI NOTO, MESSINA 15, 16, 17 MARZO 2018… - geologisicilia : PROGRAMMA - SICILIA ...“GEOLOGIA IN MOVIMENTO” - VALLE DEL BELICE, VAL DI NOTO, MESSINA 15, 16, 17 MARZO 2018… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) L’Ordine dei Geologi della Regione, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Fondazione Centro Studi del CNG, organizza il convegno itineranteindelno che farà tappa in tre date in luoghi differenti dell’isola, in cui in passato si sono verificati violenti terremoti: il 15 marzo a Poggioreale, il 16 marzo a Noto e il 17 marzo a Messina. Al convegno parteciperanno: il Presidente CNG, Francesco Peduto, il Vice Presidente Vincenzo Giovine, il Segretario Arcangelo Francesco Violo, il Tesoriere Raffaele Nardone e i Consiglieri Antonio Alba, Domenico Angelone, Adriana Cavaglià e Gabriele Ponzoni. Per la Fondazione Centro Studi del CNG saranno presenti: il Presidente Fabio Tortorici e il Consigliere Carlo Cassaniti. L’evento affronterà il tema del rischio sismico attraversando, ...