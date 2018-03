Si potrà giocare Fortnite in cross-play tra PS4 e Xbox One? Arriva la risposta

Disponibile Final Beta di Sea of Thieves per tutti - fino a quando si potrà giocare : Sea of Thieves svela a sorpresa una Final Beta, già aperta a tutti online poco prima del lancio. La nuova Beta è già accessibile a tutti, anche ai non Insider, e quindi può essere scaricata già dallo Store cercando "Sea of Thieves Beta". Inoltre può essere scaricata anche da questa pagina. https://www.youtube.com/watch?v=eyaxAo4rd-c Bisogna però sottolineare che la Final Beta di Sea of Thieves è Disponibile solo nel weekend fino alle 11:00 ...