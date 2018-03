Si ferma sotto la montagna per filmare la frana | donna muore sepolta dai detriti sotto

Si ferma per ripulire la strada - ucciso da un masso sotto gli occhi della moglie : Si ferma per ripulire la strada, ucciso da un masso sotto gli occhi della moglie Il drammatico incidente in Nuova Zelanda. Un uomo di 70 anni è rimasto ucciso da alcuni detriti che lo hanno colpito mentre si era fermato insieme ad altri automobilisti per ripulire la strada.Continua a leggere Il drammatico incidente in Nuova […] L'articolo Si ferma per ripulire la strada, ucciso da un masso sotto gli occhi della moglie sembra essere il ...

Morte Noemi Durini - perizia shock : "Il fidanzato afferma di averla sepolta viva sotto le pietre" : Le dichiarazioni rilasciate dal 18enne Lucio Marzo a psichiatri e psicologi riscrive ancora una volta il caso della 16enne scomparsa il 3 settembre e ritrovata morta dieci giorni dopo

Morte Noemi Durini - perizia shock : 'Il fidanzato afferma di averla sepolta viva sotto le pietre' : Il giovane "dichiara che mentre poneva le pietre sopra alla ragazza, lei dicesse: Che c... stai facendo?", si legge in uno dei passaggi della perizia della psicologa-psicoterapeuta Maria Grazia ...

Pamela Mastropietro - altri due fermati : sotto torchio i presunti complici di Oseghale : Si sono concluse le indagini per la morte di Pamela Mastropietro, la ragazza romana di 18 anni il cui corpo cadavere è stato trovato in due trolley nelle campagne di Pollenza (Macerata)....

Omicidio Pamela - sono due le persone fermate e sotto interrogatorio : Omicidio Pamela, sono due le persone fermate e sotto interrogatorio I carabinieri stanno interrogando due persone che potrebbero aver avuto un ruolo nell’Omicidio della diciottenne barbaramente uccisa in provincia di Macerata. Ad indirizzare le forze dell’ordine verso i due sospettati l’esito della seconda autopsia.Continua a leggere I carabinieri stanno interrogando due persone che potrebbero aver […] L'articolo Omicidio ...

Garbatella - trasporto merci con veicolo sottoposto a sequestro : fermato : Roma. Garbatella, trasporto merci con veicolo sottoposto a sequestro: fermato. Continuano i controlli dei veicoli sprovvisti di assicurazione, autentiche “mine vanganti” che circolano ogni giorno... L'articolo Garbatella, trasporto merci con veicolo sottoposto a sequestro: fermato su Roma Daily News.

Parigi sotto la neve - centinaia bloccati - regione si ferma : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Luxottica sotto i riflettori grazie a vendite boom e conferma target : Teleborsa, - Brilla oggi a Milano Luxottica , che guadagna l'1,61% in Borsa , dopo aver fornito ieri un aggiornamento preliminare sui risultati del 4° trimestre 2017, indicando una crescita delle ...

psicosi deragliamenti : fermati 4 operai al lavoro nell'area sotto sequestro : Il drone dei vigili del fuoco ronza sull'area del deragliamento a caccia di 'particolari utili'. E di indizi che potrebbero fugare nuove sciagure. La domanda fondamentale è: ci sono altri pezzi di ...

Donna spinta sotto i binari della metro - 47enne fermato : «Me lo ha detto Dio» : È stato fermato dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma un uomo considerato responsabile di aver spinto ieri una cittadina peruviana sotto la metro a Roma. Si tratta di un italiano di 47...

Roma - donna spinta sotto metro. L'uomo fermato : Me lo ha detto Dio : "Ho sentito delle voci.. me lo ha detto Dio". Lo ha dichiarato l'uomo fermato nella notte con l'accusa di aver spinto la donna peruviana sotto la metro alla fermata Eur-Fermi di Roma. Affetto da problemi psichici, l'uomo, italiano di 47 anni, avrebbe farfugliato frasi senza senso agli agenti che lo hanno bloccato nella casa dove viveva con la madre.Chi lo conosceva avrebbe detto che in passato non era mai stato ...

