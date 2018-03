Blastingnews

: Shadowban: la nuova risposta di Instagram a bot e spam - viola_simonetta : Shadowban: la nuova risposta di Instagram a bot e spam -

(Di lunedì 12 marzo 2018) In questi giornista creando molti problemi ai proprietari dei profili business: molti non ricevono likes e commenti se non dai propri follower e sono del tutto invisibili al grande pubblico nonostante l'uso degli hashtags. In seguito al cambio dell'algoritmo diche lo avvicina sempre più come modus operandi a Facebook è partito un giro di vite sui profili che per crescere utilizzano bot o praticano. Ladel social network, infatti, è lo. Cos'è lo? Loè una penalizzazione che colpisce i profili business rendendoli totalmente invisibili al pubblico di. Tutto ciò ha molteplici ragioni e agisce in un modo ben preciso. Questa restrizione compromette la visibilità degli hashtags: nel momento in cui si posta una foto e si applicano gli hashtags questo contenuto avrà uno spazio dedicato all'interno della categoria di ...