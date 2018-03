Sesso con minori | prof sotto accusa

Cuneo - insegnante di scuola media accusato di aver fatto Sesso con minorenni : indagato : Le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori di una delle studentesse coinvolte, che ha raccontato di incontri hard con il prof 33enne. Ulteriori analisi hanno portato alla scoperta di messaggi, chat e foto compromettenti che hanno confermato i sospetti. L'uomo è ora indagato dalla Procura di Cuneo.Continua a leggere

Sesso con allieve minorenni - indagato insegnante delle scuole Medie. Alle ragazze dava anche sostanze stupefacenti : Un insegnante di 33 anni, educatore presso una scuola media del Cuneese e Allenatore di una squadra femminile di softball, è accusato dalla procura di Cuneo di avere intrattenuto relazioni sentimentali con alcune allieve adolescenti, sfociate in alcuni casi nel compimento di atti sessuali. E di aver ceduto a minori sostanze stupefacenti. La Guardia di Finanza gli ha notificato il divieto di dimora nella provincia di Cuneo. A far scattare ...

Scandalo mondiale : La moglie del premio Oscar - Sesso con il giornalista italiano. Spuntano foto compromettenti / Guarda : Alla fine l' idea di denunciare un giornalista per un fatto che non sussiste non è stata una grande idea. La moglie di Colin Firth , Livia , ha infatti ammesso di aver avuto una 'breve relazione' con ...

Sesso con 13enne - condannati due anziani : condannati a 6 anni di reclusione due anziani accusati di atti sessuali con minore. E' quanto stabilito dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Bari, Valeria La Battaglia, nell'ambito ...

la scomparsa del baritono lorenzo testi - asSessore cecchini : con la sua splendida voce ha fatto conoscere nel mondo la nostra regione : aun, " perugia, 9 mar. 018 - "Con lorenzo testi l'Umbria perde una delle sue splendide voci, un artista celebrato e apprezzato che ha portato nel mondo, attraverso la musica e il bel canto, la sua città natale, Città di Castello, e la nostra regione". Lo sottolinea l'assessore regionale alla Cultura, Fernanda cecchini, esprimendo "profondo ...

Conosce in chat una donna - la incontra - ma mentre fanno Sesso scopre che è un uomo : Ana - così si era fatta chiamare un trentenne lombardo - è stata denunciata per violenza sessuale.Continua a leggere