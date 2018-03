Serie B | tifosi inferociti prendono a pugni e schiaffi giocatori in pieno centro

Serie A Fiorentina - i tifosi : «Riempiamo l'Artemio Franchi» : FIRENZE - "Riempiamo l'Artemio Franchi. Sarà un'ulteriore occasione per rendere omaggio al nostro Davide Astori, per permettergli di ricevere il saluto che merita dal suo stadio". L'ha scritto in ...

'Davide era un grande uomo' : i funerali di Davide Astori - con tanti tifosi e squadre di Serie A : Un momento di forte dolore ai funerali del calciatore Davide Astori , un dolore accompagnato da forte dignità e compostezza. All'addio del capitano ci sono stati tanti tifosi e molte squadre di serie ...

Serie A Udinese-Fiorentina vietata ai tifosi ospiti : UDINE - Niente trasferta in Friuli per i tifosi della Fiorentina residenti in Toscana: è l'effetto del decreto con cui il Prefetto di Udine ha adottato le prescrizioni per la vendita dei tagliandi di ...

Serie C : tifosi inferociti bloccano in sede dirigente - nota dei calciatori : Ad Arezzo, la tensione è veramente alta, dopo le ultime vicende legate alla crisi societaria della squadra locale. In queste ultime ore, si è tenuta una conferenza stampa di Fabio Gatto, rappresentante di Neos Solution, società che detiene allo stato attuale il 99% delle quote azionarie dell'Arezzo calcio. L'intervento del dirigente, membro del cda aretino, è stato profondamente contestato, già durante l'intervallo, da alcuni tifosi, tanto da ...

Serie B : ecco il mister psicologo - l'altra classifica - tifosi - 'limite superato' : In Serie B, l'inizio del nuovo anno è coinciso con la definitiva consacrazione dell'Empoli che ha fatto bottino pieno, realizzando 15 punti nelle prime cinque gare del 2018. Di contro, la Ternana ha rimediato un solo punto ed è sempre più fanalino di coda nella classifica generale. classifica 2018, Empoli 1°, Foggia e Frosinone al secondo posto Analizzando il nuovo anno, non si può non prendere in considerazione il cammino esaltante di alcune ...

Serie A Cagliari-Napoli - trasferta vietata ai tifosi : NAPOLI - Niente tifosi del Napoli alla Sardegna Arena per la gara contro il Cagliari : è scattato il divieto di trasferta. "Secondo quanto disposto dalla Prefettura di Cagliari, il club comunica che ...

Serie B Foggia - Stroppa : «Tifosi - ci serve il vostro sostegno» : Foggia - L'allenatore del Foggia Giovanni Stroppa ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Carpi. "Ora viene il difficile - ha ammesso il tecnico rossonero - avremo davanti una ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Con l'Inter per ridare entusiasmo ai nostri tifosi» : GENOVA - "Siamo tutti molto concentrati sulla partita. Crediamo di esserci preparati bene. Non penso al mio traguardo delle 200 panchine in Serie A" . Il tecnico del Genoa , Ballardini , si prepara ...

A 'Spritz sport' il direttore della Lega di Serie A Brunelli : "Società più forti grazie alle tv e i tifosi crescono" : Anche Fabiano Costa del direttivo dell'Associazione clubs genoani la politica di spalmare le partite in tre giorni non piace: 'Se parliamo di trasferte, persino in una vicina e tranquilla come a ...

Serie B : ecco quanto costano i tifosi (in multe) alle società di calcio Video : Oltre duecentomila euro, per la precisione 203.500, tanto è l'ammontare delle multe comminate alle societa' calcistiche dal #Giudice Sportivo nelle prime 24 giornate del campionato di #Serie B 2017/18. Per alcune societa' una vera e propria tassa che settimanalmente va a gravare sul bilancio societario. A guidare questa poco invidiabile #classifica il Foggia che è riuscito a collezionare addirittura 33.000 euro un undici multe. Alla societa' ...

Serie C - a Bisceglie bella risposta salentina : il numero dei tifosi del Lecce Video : Nel prossimo turno di #Serie C sono previsti diversi incontri interessanti. Le attenzioni degli sportivi che seguono il Girone C sono soprattutto rivolte al big-match di Catania, dove i padroni di casa affronteranno un Cosenza in grande forma. Quella calabrese, attualmente, è una delle squadre più in forma della Serie C, con ben 11 punti conquistati nelle ultime 5 gare 3 vittorie e 2 pareggi. Il Catania provera' a vincere per continuare a tenere ...

Serie A - i diritti tv a Mediapro. Cosa cambia per i tifosi e perché Sky ricorre : Gli spagnoli si prendono la Serie A dal 2018 al 2021. Sky alla battaglia legale per riaprire il bando. Il canale della Lega sullo sfondo

Serie A Milan - Calabria : «Tutta colpa mia. Chiedo scusa ai tifosi» : MilanO - Davide Calabria ha chiesto scusa ai tifosi del Milan . La sua espulsione contro l'Udinese, arrivata al 23' del secondo tempo sul punteggio di 0-1 per i rossoneri, ha in parte condizionato l'...

Mediapro : «Il calcio italiano è ancora top - con Serie A TV costi più bassi per i tifosi» : Parla il manager Tatxo Benet: i tifosi pagheranno meno e avranno quello che vogliono davvero L'articolo Mediapro: «Il calcio italiano è ancora top, con Serie A TV costi più bassi per i tifosi» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.