Serie B Pescara-Carpi | arbitra Serra di Torino Fourneau per lo Spezia

Video/ Pescara Parma (1-4) : highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata) : Video Pescara Parma (1-4): highlights e gol della partita di Serie B per la 30^ giornata. Che trionfo per la squadra dei ducali, ospiti all'Adriatico.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:26:00 GMT)

Serie B - 30a giornata : il Parma annienta 4-1 il Pescara : Gli uomini di D'Aversa s'impongono contro gli abruzzesi e si rilanciano in classifica. Il Cittadella agguanta l'1-1 con la Cremonese mentre Venezia , 1-0 all'Ascoli, e Perugia , 2-0 sul Foggia, ...

PRONOSTICI Serie B / Quote e scommesse : il punto su Pescara Parma (30^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: Quote e scommesse per le partite della 30^ giornata. Ecco le nostre favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 12:21:00 GMT)

Serie B Pescara - ecco Epifani : «Ho trovato entusiasmo e disponibilità» : Pescara - " Sono felicissimo di essere qui, cercerò di sfruttare questa opportunità. E' il momento di pensare a lavorare, voglio trasmettere entusiamo e idee alla squadra " . Massimo Epifani , nuovo ...

Serie B Pescara - ecco Epifani si presenta : «Ho trovato entusiasmo e disponibilità» : Pescara - " Sono felicissimo di essere qui, cercerò di sfruttare questa opportunità. E' il momento di pensare a lavorare, voglio trasmettere entusiamo e idee alla squadra " . Massimo Epifani , nuovo ...

Serie B Pescara - ufficiale : Zeman esonerato : Pescara - Il 2-0 arrivato sul campo del Cittadella ha sancito la fine dell'avventura di Zdenek Zeman sulla panchina del Pescara . Il tecnico è stato ufficialmente esonerato oggi, con una nota della ...

Serie B Pescara - l'avventura di Zeman è finita : esonerato : Pescara - Zdenek Zeman è stato esonerato. Ad annunciare la notizia è stato il Pescara , con una nota sul suo sito ufficiale. "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall'incarico l'...

Video/ Cittadella Pescara - 2-0 - : highlights e gol della partita - Serie B 29giornata - : Video Cittadella Pescara , 2-0, : highlights e gol della partita di Serie B. Decisive le reti di Iori e Kouame per il successo granata.

Video/ Cittadella Pescara (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 29^ giornata) : Video Cittadella Pescara (2-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 29^ giornata. Decisive le reti di Iori e Kouame: i granata salgono al terzo gradino della classifica.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 10:28:00 GMT)

Serie B - Pescara-Carpi rinviata per neve : ANSA, - ROMA, 26 FEB - Pescara-Carpi, in programma domani sera allo stadio 'Adriatico', non si giocherà a causa delle abbondanti nevicate cadute sulla città ed è stata rinviata a data da destinarsi Lo ...

Serie B Pescara-Carpi : neve all'Adriatico - non si gioca : PESCARA - Il match in programma domani e valevole per la ventottesima giornata del campionato cadetto, Pescara - Carpi , è stato rinviato. Lo ha comunicato il club biancazzurro attraverso una nota ...

Serie B - Burian ferma Pescara e Carpi. Adriatico chiuso per neve : Non si gioca. Dopo il rinvio della partita di domenica tra Juventus e Atalanta, anche la Serie B non è sfuggita all'ondata di freddo e neve. Le prime ad arrendersi al meteo sono Pescara e Carpi . Il ...

Video/ Pescara Cremonese (0-0) : highlights della partita (Serie B 27^ giornata) : Video Pescara Cremonese (0-0): highlights della partita di Serie B per la 27^ giornata. Pareggio senza reti allo stadio Adriatico: i delfini rimangono alla 12^ posizione della classifica.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:08:00 GMT)

Serie B Pescara - Zeman : «Playoff? Giusto che ci creda Sebastiani...» : Pescara - Nel corso della conferenza stampa pre-Cremonese, Zdenek Zeman ha risposto al suo presidente Daniele Sebastiani che in settimana aveva parlato di playoff come di un traguardo da non fallire. ...