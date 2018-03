Serie B | Novara-Brescia 2-1 | gol di Bisoli | Puscas e Sansone

Serie B : Novara-Brescia 2-1 - Puscas e Sansone inguaiano i lombardi : NOVARA - Dopo tre sconfitte consecutive, il Novara rialza la testa vincendo in rimonta il fondamentale scontro diretto con il Brescia. Tre punti pesantissimi che consentono alla squadra di Di Carlo di ...

Serie B Novara - Puscas e Sansone piegano il Brescia. Termina 2-1 : Novara - Tre punti fondamentali per la corsa salvezza del Novara , che batte in rimonta il Brescia con il punteggio di due reti a una. Il Brescia era passato in vantaggio nel corso della prima ...

Volley femminile - Serie A1 2018 : clamoroso ribaltone! Novara primo - Filottrano retrocesso : Ultima giornata di regular season sconvolgente per il campionato femminile di A1 di Volley: con i giochi ancora aperti in chiave prima piazza, si sono ribaltati gli equilibri, con la Igor Volley Novara che è riuscita ad agguantare il primato ed un posto alla prossima Champions League. “Fino a oggi abbiamo compiuto un cammino assolutamente di altissimo livello, oltre ai trofei anche il rendimento in campionato ci ha portate a superare quota 50 ...

Volley femminile - Serie A1 – 21^ giornata : Novara espugna Conegliano - tre squadre in 2 punti in testa! Legnano retrocessa : Nel pomeriggio si è disputata la 21^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, la penultima della stagione regolare: sabato prossimo si deciderà la griglia dei playoff scudetto e tutte le posizioni sono ancora da assegnare. Novara è la bestia nera di Conegliano. Le Campionesse d’Italia sconfiggono le Pantere per la terza volta nel giro di due settimane: dopo la Finale di Coppa Italia e il match che ha assegnato il primo posto in ...

Video/ Frosinone Novara (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 29^ giornata) : Video Frosinone Novara (1-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 29^ giornata. Citro salva i canarini ,dopo il rigore spagliato di Ciofani.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 10:32:00 GMT)

Video/ Novara-Foggia (0-1) : highlights e gol della partita (Serie B 28^ giornata) : Video Novara Foggia (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita di Serie B che si è conclusa con la vittoria esterna di misura dei satanelli che hanno espugnato il Piola.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 09:42:00 GMT)

Serie B - Novara ko con il Foggia. Il Palermo si rialza - Empoli e Frosinone rallentano : TORINO - Turno favorevole al Palermo, che batte l'Ascoli 4-1 e accorcia sulle prime due in classifica Empoli e Frosinone, entrambe fermate sul pari. Cade il Novara con il Foggia , 0-1, . Vince il ...

Serie B Cesena-Pro Vercelli - dirige Chiffi. Novara-Foggia : Ros : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata di campionato della Serie B, in programma domani sera alle ore 20.30, dopo l'anticipo di stasera tra Salernitana ...

Video/ Avellino Novara (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 27^ giornata) : Video Avellino Novara (2-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 27^ giornata. La doppietta di Gavazzi salva gli irpini: che successo al Partenio!. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 10:52:00 GMT)

Volley femminile - Serie A1 2018 – 20^ giornata : Novara surclassa Monza nell’anticipo - Egonu e compagne a -3 da Conegliano : Novara tiene ancora aperti i discorsi per il primo posto nella Serie A1 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Monza per 3-1 (25-16; 25-15; 22-25; 25-19) nell’anticipo della 20^ giornata e si sono portate a tre lunghezze di distanza dalla capolista Conegliano che domani, vincendo da tre punti contro Scandicci, conquisterebbe matematicamente il primo posto in regular season. Le piemontesi, dopo aver vinto la ...

Serie B : Palermo fermato dalla Pro Vercelli. L'Avellino stende il Novara : 1 di 7 Successiva ROMA - Dopo i due anticipi di ieri, la Serie B è scesa in campo nel pomeriggio per la 27ª giornata. Non sono mancati alcuni risultati. Risultati amari per le prime della classe ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 20^ giornata : Conegliano per vincere la regular season - Novara insegue : Dopo la Final Four della Coppa Italia, torna la Serie A1 di Volley femminile con la 20^ giornata: terzultimo turno per il campionato in rosa che potrebbe già definire alcune posizioni in classifica. Conegliano è in testa e va a caccia di una vittoria che chiudere i conti in ottica primo posto in regular season. Le Pantere, reduci dalla sconfitta in Finale di Coppa Italia, devono ripartire prontamente ma si troveranno di fronte la quotata ...

Serie B Avellino-Novara - arbitra Pezzuto. Marini per la Pro Vercelli : TORINO - L'Aia ha reso noti i nomi degli arbitri e degli assistenti che dirigeranno le gare valide per la sesta giornata di ritorno di Serie B , in programma sabato alle 15. La sfida Avellino-Novara è ...

Video/ Novara Spezia (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 26^ giornata) : Video Novara Spezia (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita di Serie B. Finisce pari al Piola: il punto fa più comodo ai padroni di casa del grande ex Mimmo Di Carlo(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:46:00 GMT)