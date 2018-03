Serie B | il campionato mischia le carte | arbitri | la galleria degli oerrori

Serie C/2 - Risultati e Marcatori della 18giornata di campionato 2017-18. : Sabato 24 10 Marzo 2018 - Diciottesima giornata, sesta di ritorno del campionato di Serie C/2 maschile del Comitato Siculo " Girone C stagione sportiva 2017-18, Risultati e Marcatori degli ...

Campionato di Serie A1 - Ekipe Orizzonte sfida Sis Roma : Nuovo big-match di Campionato per l'Ekipe Orizzonte, che sfiderà la Sis Roma di Pierluigi Formiconi. Domani, sabato 10 marzo alle 16:30, le catanesi affronteranno le capitoline per l'ennesima volta in ...

Serie A - date e orari della 27ª giornata di campionato : ROMA - La Lega Serie A ha comunicato attraverso una nota ufficiale le date e gli orari dell'ottava giornata di campionato da recuperare, in seguito alla tragica scomparsa di Davide Astori. Il turno ...

Six Dreams - la nuova docu-Serie di Amazon sul campionato di calcio spagnolo : Direttamente da Amazon Prime Video è in arrivo Six Dreams, la nuova docu-serie calcistica che racconta la vita di sei protagonisti del campionato spagnolo dentro e fuori dal campo durante la stagione – attualmente ancora in corso – 2017-2018. Si tratta di sei nomi molto noti tra gli appassionati di pallone e la serie ne mostrerà, in esclusiva, alcuni momenti inediti, dalle loro sfide quotidiane fino al significato di essere ...

Lega Serie A - Miccichè presidente/ Novità per le date del campionato e il calciomercato : Lega Serie A, Malagò lancia Micciché: il 19 marzo sarà nominato nuovo presidente. Prossimo campionato al via il 19 agosto, il calciomercato terminerà 24 ore prima(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 00:50:00 GMT)

Serie A 2018-2019 : le date del campionato e del calciomercato : Inizio stagione il 19 agosto, si gioca a Santo Stefano e il mercato chiude in anticipo: 18 agosto , estivo, e 18 gennaio , invernale,

Calciomercato - anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del campionato : La sessione estiva del Calciomercato chiuderà il 18 agosto. Finestra più breve anche per mercato invernale. L'articolo Calciomercato, anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del campionato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Morte Astori ed il rinvio della giornata di Serie A : “difficile spostare il campionato” : Morte Astori – Notizia shock nel mondo del calcio, è morto il difensore della Fiorentina Davide Astori in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. Ovviamente spostata anche la giornata del campionato di Serie A non mancano però i problemi in vista del recupero. “Molto complicato” lo slittamento della fine del campionato, sono queste le parole di Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC ai microfoni di Premium ...

Calcio - Serie A : rinviate le partite della 27^ giornata (4 marzo). Campionato in lutto per la morte di Davide Astori : La 27^ giornata della Serie A 2018 di Calcio è stata rinviata a data da destinarsi. La tragica morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina deceduto nella notte, ha giustamente convinto Giovanni Malagò, Presidente del Coni, a spostare le partite in programma nella giornata di oggi domenica 4 marzo. Il lutto ha colpito tutto il mondo del Calcio: in un primo momento era stato cancellato il match dei viola impegnati a Udine, poi ...

Serie C - il Catania tiene in vita il campionato : solo un pareggio per la Reggina : Si è giocata la 27^ giornata del campionato di Serie C, non cambia niente nelle zone alte della classifica e questo favorisce sicuramente il Lecce che così continua a guidare la classifica con margine, la squadra di Liverani ha ottenuto tre punti preziosissimi nella gara in trasferta contro l’Akragas in rete Saraniti e Dubickas. Successo davanti al pubblico amico per il Trapani che ha la meglio sul Fondi con il punteggio di 3-1, vittoria ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Ora inizia un nuovo campionato» : BERGAMO - L 'Atalanta affronta la Sampdoria dopo la doppia eliminazione in sei giorni da Europa League e Coppa Italia, ma il suo allenatore vuole voltare pagina: "Per noi inizia una nuova stagione. ...