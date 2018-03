Serie B | con Lo Spezia per l' Unicusano Ternana un punto da cui ripartire

Serie C - spettacolo Mestre-Pordenone. Conferma FeralpiSalo : MESTRE - C'è una grande vincitrice in questa giornata del girone B di Serie C: il Padova. La capolista non ha giocato , affronterà domani il Bassano nel posticipo del lunedì, , ma ha tirato un sospiro ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Venezia e Milano restano in testa. Pesaro vince lo scontro salvezza : Resta una coppia al comando della classifica della Serie A. Vittorie esterne per Venezia e Milano, che superano rispettivamente Torino e Bologna. Avellino prova a tenere il passo, con Brescia che dovrà recuperare la sua partita. Lotta playoff sempre più accesa e con tante squadre ancora in corsa. In chiave salvezza successo vitale di Pesaro, che riapre tutto. Sono questi i temi principali della 21a giornata. Un primo tempo davvero ottimo e ...

Rugby Serie C - Villadose ko a Conegliano : La cronaca vede i padroni di casa andare avanti con due calci piazzati del mediano di apertura all'8' e al 12' e poi il Fulvia Tour Rugby Villadose accorciare al 16' con la meta di Sponton. Ancora ...

Serie B Il Frosinone è secondo - l'Empoli vola in vetta con una partita da recuperare : l'Empoli non ha mai perso una partita in questo girone di ritorno. Avendo battuto anche l' Entella poco fa, i toscani volano in vetta alla classifica, senza alcuna compagnia, con 54 punti. Il ...

Serie B Empoli-Virtus Entella 2-1 : sul trono con Caputo e Donnarumma : EMPOLI - L 'Empoli fa suo il posticipo domenicale della trentesima giornata e torna in vetta alla classifica di Serie B. A domare la Virtus Entella per 2-1 ci pensano Caputo e Donnarumma, i gemelli ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Che peccato. Mancavano 20 secondi» : Così il tecnico dei sardi: " Sono partite complesse perchè sai che affronti una grande squadra come la Lazio, un undici che ha qualità in tutti i reparti - spiega a Sky Sport - La settimana è stata ...

Serie A Udinese - Oddo : «Fatto il massimo contro la Juventus» : E' sempre così la Juventus - spiega l'allenatore dei friulani a Sky Sport - Hanno enormi qualità che fanno emergere durante partita e poi nei momenti di difficoltà sanno come chiudere gli spazi e ...

Serie A 28esima giornata torna alla vittoria il Crotone con la goleada contro la Sampdoria : Crotone 4 Sampdoria 1 Marcatori: Trotta 5°, Stoian 23°, Trotta 36°, Zapata 69°, Simy Crotone (4-3-3): Cordaz,

Probabili formazioni Serie A/ Moduli - scelte e dubbi degli allenatori : Conti vicino al ritorno (28^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: le scelte e i dubbi degli allenatori sugli 11 attesi in campo nella 28^ giornata di Serie A. Tanti gli assenti annunciati: torna però dal 1' minuto Icardi.

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : alla Jomi Salerno il big match contro Conversano - campane in testa alla classifica : Cambia la capolista nella Serie A di Pallamano femminile, con la Jomi Salerno capace di piegare 25-17 una spenta Indeco Conversano, trascinata dalle 11 reti di Suleiky Gomez. Per le pugliesi, il secondo posto non è tuttavia in pericolo, visti i 10 punti di vantaggio sul Cassano Magnago, vittorioso questa settimana sull’Oderzo 24-22, mentre il Casalgrande Padana coglie un prezioso successo 25-23 sul campo dell’Ariosto Ferrara. Pioggia ...

Serie C - Alessandria gol nel finale : 1-1 a Pisa. Cuneo pari con l'Olbia : PISA - All'Arena Garibaldi di Pisa un lampo di Marconi nel finale regala un punto d'oro all' Alessandria . I grigi hanno risposto al minuto 95 all'iniziale vantaggio di Gucher, portando a 11 i ...

Calcio - Serie A 2018 : anticipo 28ma giornata. Il Verona si impone nel derby con il Chievo : Va all’Hellas Verona l’anticipo della 28ma giornata, in scena al Bentegodi: nel derby il Chievo è uscito sconfitto per 1-0 in un match tesissimo come tutte le stracittadine. Poche emozioni, tanti contrasti in campo: a decidere il match è stata la rete di Andrea Caracciolo al 52′ su azione da Calcio d’angolo. Vittoria fondamentale per i veronesi in chiave salvezza. Verona-Chievo 1-0 Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, ...

Serie A Atalanta - Caldara non convocato per il Bologna : BERGAMO - Mattia Caldara soffre di un forte mal di schiena. È questa la causa della non convocazione del difensore per la sfida al Bologna , è a rischio anche il recupero di campionato di mercoledì ...

Serie A Genoa - Rossi convocato per il Milan : GENOVA - C'è Giuseppe Rossi nella lista dei 23 giocatori convocati da Davide Ballardini per la sfida contro il Milan, in programma domani alle 18 al Ferraris. Una sorpresa, dato che l'attaccante del ...