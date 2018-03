Serie A | Immobile blinda il titolo di capocannoniere

Calcio - Serie A 2018 : Ciro Immobile segna anche di tacco - Trotta e Antenucci trascinano Crotone e Spal - Romagnoli e Rugani brillano in difesa : In un turno davvero complicato, specialmente a livello emozionale, vissuto nel ricordo di Davide Astori, la Serie A è tornata in campo e ha messo in mostra il sorpasso della Juventus (vittoriosa in un facile 2-0 casalingo contro l’Udinese) nei confronti del Napoli che ha impattato a San Siro contro l’Inter sul punteggio di 0-0. Successi importanti per la Roma in chiave Champions League (3-0 venerdì contro il Torino) e per il Milan, ...

Serie A - Cagliari-Lazio 2-2 : un capolavoro di Immobile salva Inzaghi nel recupero : CAGLIARI - Gol ed emozioni alla 'Sardegna Arena' dove il Cagliari spaventa una Lazio che più della stanchezza per un calendario praticamente senza sosta ha rischiato di pagare caro le ingenuità di ...

Serie A - Cagliari-Lazio 2-2. Immobile di tacco risponde a Pavoletti e Barella : La Lazio si salva al 95'. Immobile pareggia con un colpo di tacco da Oscar una partita che sembrava irrimediabilmente compromessa dopo il rigore di Barella. primo tempo - È il Cagliari a passare in ...

Risultati Serie A - 28^ giornata : Crotone da sballo - la Juventus torna in vetta - Immobile salva la Lazio [FOTO] : Risultati Serie A – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 28^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. La Juventus in attesa della gara del Napoli contro l’Inter torna in vetta alla classifica del massimo torneo italiano, super prestazione da parte di Dybala, autore di una doppietta. Il colpo grosso in chiave salvezza è quella del Crotone che vince nettamente ...

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere : Immobile sempre irraggiungibile - ma Icardi… (28^ giornata) : Classifica marcatori Serie A: in testa rimane fermo il Capocannoniere Ciro Immobile, sempre a quota 23 reti anche alla vigilia della 28^ giornata. Occhio però al rientro di Icardi.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 03:24:00 GMT)

LIVE Lazio-Juventus - Serie A in DIRETTA : 0-0. Torna Dybala - Immobile sfida la Vecchia signora : OASport vi propone la DIRETTA LIVE scritta di questo big match, per non perdervi nemmeno un minuto della sfida tra Lazio e Juventus. Buon divertimento a tutti, si incomincia alle ore 18.00 . , Foto: ...

LIVE Lazio-Juventus - Serie A in DIRETTA : torna Dybala - Immobile sfida la Vecchia signora : Dopo un ritorno delle semifinali di Coppa Italia a due facce, Lazio e Juventus si rituffano sul campionato per un turno quanto mai importante. I biancocelesti, reduci da una bruciante eliminazione ai calci di rigore da parte del Milan ospitano la squadra di Max Allegri che, dopo aver eliminato l’Atalanta e raggiunto la finale di Tim Cup, proseguono nella loro rincorsa al Napoli che giocherà contro la Roma. Lazio-Juventus sarà anche la ...

PROBABILI FORMAZIONI / Lazio Juventus : Immobile vs Dybala. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Lazio Juventus: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia del grande anticipo di Serie A domani sera all'Olimpico(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 09:22:00 GMT)

Calcio - i migliori italiani della 26ma giornata di Serie A. Cutrone e Immobile ancora a segno - doppietta decisiva di Valoti - arriva il riscatto per Ranocchia : Questo fine settimana si è disputata la 26ma giornata della Serie A di Calcio che ha visto protagonisti diversi calciatori italiani, che sono stati anche decisivi in numerose partite. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori italiani di questa giornata. Mattia Valoti: segna per la prima volta in Serie A e realizza una doppietta che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa salvezza del Verona. Un giocatore di 24 anni che aveva già ...

Serie A - Iachini avverte il Sassuolo : «Immobile va limitato» : Sassuolo - Dimenticare il ko contro il Bologna e ripartire. Lo chiede Beppe Iachini , l'allenatore del Sassuolo: "Il gruppo ha lavorato e ha lavorato bene, guardiamo avanti con fiducia. La Lazio è una ...