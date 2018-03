Serie A | Corcione | ' È stata una domenica diversa | non spegniamo l' effetto Astori'

Serie A - Massimo Corcione : la storia di una stagione in 3 immagini : La prima immagine coglie il sorriso mai così soddisfatto di Max Allegri quando Dybala ha scelto il terzo minuto di recupero per chiudere la partita con la Lazio; la seconda immortala la faccia venata ...

Serie A - Corcione : 'Napoli-Juve - è sfida anche senza giocare. Tormento ed estasi pallone' : Divisi su tutto, Napoli e Juventus combattono anche senza giocare. Per la seconda volta consecutiva trascorrono la domenica evitando il confronto con la classifica, ma questo non attenua i toni della ...

Serie A - Napoli-Juve e l'alta velocità in testa alla classifica : il commento di Massimo Corcione : Così diventano dettagli da bar sport interrogarsi se Mertens volesse far gol o crossare, o se Hamsik, vicinissimo a quota cento reti, si sia veramente trasformato in cannoniere aggiunto. Oppure se ...