Serie A Ciao Astori | quel minuto di silenzio non vada sprecato

Serie A ricorda Astori - “ciao Davide” su tutte le maglie : Serie A ricorda Astori- tutte le squadre di Serie A scenderanno in campo nel 28° turno con una patch con la scritta ‘Ciao Davide’ posta sulla manica della divisa. E’ l’iniziativa decisa dalla Lega Serie A per rendere omaggio al capitano della Fiorentina, Davide Astori. tutte le partite della prossima giornata, al via domani con Roma-Torino, come già annunciato nei giorni scorsi dalla Figc saranno precedute da un minuto di ...