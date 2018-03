Serie A Bologna | per Dzemaili una ferita non grave

Serie A Bologna - Donadoni : «I fischi del pubblico fanno male» : Bologna - Il Bologna è caduto nuovamente in casa, uscendo tra i fischi del Dall'Ara. Roberto Donadoni , tecnico rossoblù, è partito dal finale per raccontare il momento che sta vivendo la sua squadra: ...

Video Gol Bologna-Atalanta 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 11-03-2018 : Risultato Finale Bologna-Atalanta 0-1: Cronaca e Video Gol De Roon, 28^ Giornata Serie A 11 Marzo 2018. Vittoria preziosa, in trasferta, per l’Atalanta. Al Dall’Ara, Bologna battuto 1-0 nella 28^ giornata di Serie A grazie a un guizzo di De Roon solo nel finale dei nerazzurri. Ora la Dea si ritrova a 3 lunghezze da Milan e Sampdoria, insieme al sesto posto sull’ultimo gradino che vale un pass per la prossima Europa ...

Serie A : Cagliari-Lazio 2-2 - Crotone-Sampdoria 4-1 - Bologna-Atalanta 0-1 - Sassuolo-Spal 1-1 : ROMA - Non c'è storia all'Ezio Scida, dove il Crotone dà spettacolo e stende la Sampdoria con un pesante 4-1. A Bologna , l' Atalanta conquista tre punti preziosi in chiave europea. Finisce 1-1 il ...

Virtus Bologna Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Virtus Bologna Olimpia Milano, Info streaming video e tv: orario e risultato live. Al PalaDozza bella sfida tra due società storiche a caccia del posizionamento nella griglia playoff(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:36:00 GMT)

Serie A Atalanta - Caldara non convocato per il Bologna : BERGAMO - Mattia Caldara soffre di un forte mal di schiena. È questa la causa della non convocazione del difensore per la sfida al Bologna , è a rischio anche il recupero di campionato di mercoledì ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Il Bologna è un'ottima squadra» : BERGAMO - L' Atalanta scalda i motori. Così Gian Piero Gasperini in vista della trasferta contro il Bologna: "Affrontiamo un'ottima squadra con dei valori importanti: questa per noi è la prima di tre ...

Probabili Formazioni Bologna-Atalanta Serie A 11-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Bologna-Atalanta, 28^ Giornata di Serie A, 11-03-2018 alle ore 15:00. La Serie A torna in pista, dopo il straziante addio a Davide Astori. Al Dall’Ara andrà in scena – domenica 11 marzo alle ore 15 – l’intrigante sfida tra Bologna e Atalanta. Obiettivo ripartenza per gli uomini di Donadoni, che deve subito dimenticare la pesante sconfitta esterna contro la SPAL. I felsinei, dopo i sei ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : capoliste in trasferta - Milano a Bologna e Venezia a Torino. Pesaro-Capo d’Orlando vale la salvezza : Ventunesima giornata di campionato ed impegno in trasferta per le due squadre al vertice. L’Olimpia Milano, reduce dalla bella vittoria in Eurolega a Mosca contro il Khimki, va a Bologna a far visita alla Virtus in una sfida storica per la pallacanestro italiana. La squadra di Pianigiani è in ottima forma, arriva da tre vittorie consecutive e punta a mantenere la vetta della classifica, mentre dall’altra parte c’è una Bologna ...

Serie A Atalanta - Caldara verso il forfait contro il Bologna : BERGAMO - Defezione annunciata per l' Atalanta in vista della trasferta di domenica a Bologna . Il difensore, Mattia Caldara , alle prese con il mal di schiena, ha svolto lavoro differenziato nella ...

Serie A - Bologna-Mezzolara 5-1 : a segno Di Francesco : BOLOGNA - Il test infrasettimanale sorride al Bologna che ha messo sotto il Mezzolara , club di Serie D, con il punteggio di 5-1 dentro il quartier generale rossoblù. Donadoni ha provato sia la difesa ...

Serie A Bologna - Bigon : «Calciomercato più corto? Scelta logica» : Bologna - Il direttore sportivo del Bologna , Riccardo Bigon , si schiera dalla parte di Giovanni Malagò e della decisione di accorciare il calciomercato, con chiusura prevista prima dell'inizio del ...