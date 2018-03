Sequestrati nel cosentino due quintali di bianchetto | multe per 25 000 euro

Tenuti in gabbia nel bagagliaio - Sequestrati 26 cuccioli appena nati | Video : Ventisei cuccioli di cane di varie razze, tutti trasportati nella parte posteriore di un Fiat Doblò, in una gabbia improvvisata sono stati scoperti e sequestrati dopo un controllo alla circolazione nella tarda mattinata...

Migranti - truffa nella gestione di un centro accoglienza in Calabria : Sequestrati beni per 1 - 5 milioni di euro : Ricavi ottenuti gestendo un centro di accoglienza per Migranti indirizzati, con un giro di false fatturazioni, a una “holding di fatto” riconducibile a due persone. Per questo la Guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per oltre un milione e mezzo di euro nell’ambito di un’indagine per truffa aggravata ai danni dello Stato, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita, riciclaggio, emissione ed utilizzo di ...