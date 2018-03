Senza Renzi ma sulla linea di Renzi : ok della direzione al documento che mette il Pd all'opposizione e 'promette' la gestione collegiale : Quando poco prima delle 18, prende la parola il governatore campano Vincenzo De Luca, nella sala in cui è riunita la direzione nazionale del Pd in molti sospendono il fiato. Chissà se si smarcherà da ...

Il Pd tira dritto : all'opposizione Di Maio e Salvini ora Senza alibi Martina conferma la linea di Renzi : "Ora tocca a chi ha ricevuto maggior consenso l'onore e l'onere del governo del paese. Noi continueremo a servire i cittadini, dall'opposizione, dal ruolo di minoranza parlamentare". Così Maurizio Martina nella relazione alla Direzione nazionale del Partito Democratico

Pd - al via la direzione della resa dei conti ma Senza Renzi – CRONACA ORA PER ORA : Dovrebbe essere la resa dei conti. Se così sarà, si tratterà comunque di una resa monca. Alla direzione del Pd, infatti, come annunciato manca Matteo Renzi, segretario dimissionario che comunque fa sentire la sua voce con altri mezzi: un'intervista al Corriere della Sera e la sua enews. "Io non mollo. Mi dimetto da segretario del Pd come è giusto fare dopo una sconfitta. Ma non molliamo, non lasceremo mai il futuro agli altri. Il ...

La direzione del PD Senza Renzi : Oggi si riunisce la direzione nazionale del Partito Democratico, che renderà ufficiali le dimissioni del segretario e comincerà a discutere su cosa fare in futuro

Renzi lancia hashtag #Senzadime : Matteo Renzi lancia l'hashtag #senzadime, nato per dire no all'ipotesi di un governo del M5S appoggiato dal Pd, e subito la rete risponde. Nella classifica dei 'top trend', #senzadime è balzato in ...

I Cinque stelle : “Parliamo con tutti” - ma l’obiettivo è trattare con il Pd Senza Renzi : Le dimissioni - con effetto ritardato - di Matteo Renzi hanno cannibalizzato il dibattito della giornata, mentre i Cinque stelle sembrano via via più disponibili ad aperture nei confronti del Pd: a patto però che si tratti di un Pd senza Renzi al timone. Dunque a patto che i Dem siano disposti allo strappo necessario (a questo punto) per rendere ...

M5s continua a guardare al Pd. A patto che sia Senza Matteo Renzi : Di Maio tiene lo sguardo sui dem per raggiungere quella maggioranza assoluta che il voto con il Rosatellum non gli ha consegnato. Emiliano: "Ok a un appoggio esterno". La Lega: spartiamoci presidenze Camere

Ora Di Maio guarda a sinistra : Governo col Pd - Senza Renzi : Sta lavorando a una lista di una decina di punti programmatici da sottoporre agli altri partiti. È già sul suo tavolo. A due giorni dalle elezioni Luigi Di Maio sta studiando le prossime mosse per trovare i numeri che gli consentano di avere una maggioranza in parlamento e dar vita a un Governo pentastellato.Con chi dialogherà il Movimentp 5 Stelle, sarà deciso da Di Maio e dai suoi fedelissimi. Perché, come ha ricordato lo stesso Beppe Grillo, ...