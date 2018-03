Se Harry dà lezioni di guida a Meghan Markle

vanityfair

: Il Principe Harry insegna a Meghan la guida a sinistra - Today_it : Il Principe Harry insegna a Meghan la guida a sinistra - Movie_for_Kids : Lezioni di magia, pozioni, arti oscure, erbologia, duelli tra aspiranti maghetti, scontri con i Mangiamorte... a... - Guglielmina98 : Scusatemi se non ci sono e sono apparentemente morta per ora ma sono in campo uni e quindi ho ricominciato con le l… -

(Di lunedì 12 marzo 2018)sta facendo di tutto per fare in modo che la sua fidanzata (), nata e cresciuta a Los Angeles, si abitui alla vita nel Regno Unito. Persino darledi. A quanto racconda il Daily Mail, il principe starebbe insegnando alla futura moglie comere col cambio manuale e dal lato sinistro della strada. L’ex star di Suits, che ha trascorso gli ultimi anni in Canada sul set, era abituata are con l’automatico e, ovviamente, sul lato destro della strada. LEGGI ANCHEe l'addestramento militare per diventare principessacosì ha deciso di farle vedere comeun inglese. Le esercitazioni, spiega sempre il quotidiano britannico, avvengono nel parco di Kensington Palace, alla presenza degli uomini della sicurezza. Non si sa mai. Secondo gli adetti ai lavori,sarebbe infatti desiderosa di mettersi allae starebbe ...