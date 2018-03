Scuola infanzia | arrestate tre insegnanti per atti di violenza sui bimbi

Concorsi - il Comune di Genova cerca 20 insegnanti Scuola dell’Infanzia : Il Comune di Genova ha indetto un nuovo concorso pubblico per 20 posti da insegnanti Scuola dell’Infanzia. Le risorse saranno inquadrate nella categoria C, con posizione economica C.1. Per partecipare è necessario presentare la domanda di partecipazione entro il 3 aprile. Vediamo nel dettaglio i requisiti, la domanda e le prove di selezione previste dal bando. (Scarica il bando). Requisiti richiesti I candidati al Concorso per 20 posti da ...

Cittadinanza - statistica - Costituzione e Novecento : le new entry dei programmi di Scuola dell’infanzia ed elementari : Un tempo era il programma scolastico oggi si chiamano “indicazioni nazionali”. La sostanza non cambia: è la bussola di ogni insegnante della scuola dell’infanzia e del primo ciclo che da giovedì scorso dovrà abituarsi a familiarizzare con nuove parole che il ministero dell’Istruzione ha voluto sottolineare e introdurre. Nei prossimi anni maestri e professori delle medie dovranno dare più attenzione alle lingue (quella madre e quelle straniere), ...

Mille nuove assunzioni alla Scuola dell'infanzia : L'organico di potenziamento sbarca alla materna. Ne dà notizia Camilla Sgambato , Pd, , componente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. "Siamo in attesa del decreto interministeriale relativo all'organico di diritto per l'anno scolastico 2018/19 e dell'annuale circolare Miur che fornirà ...

Roma - evacuata Scuola dell'infanzia per forte odore gas - : Spostati in una palestra gli 80 bambini presenti all'interno della struttura. Italgas interromperà la fornitura fino ai lavori di riparazione

Scuola primaria e dell’infanzia e reclutamento : quale fase transitoria? : Per la Scuola primaria e dell’infanzia occorre pensare ad una forma di reclutamento. Quello che segue è il comunicato inviato alla nostra redazione dall’associazione Adida. Comunicato “Finalmente” è stato pubblicato il bando che permetterà l’avvio della cosiddetta fase transitoria per il reclutamento dei docenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado. Più volte ho […] L'articolo Scuola primaria e ...

Scuola dell'infanzia garantita solo con vaccinazione o prenotazione : Prato, entro il prossimo 10 marzo i genitori dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia dovranno presentare la certificazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale

'Open Day' alla Scuola dell'infanzia 'Il Girotondo' : Sarà un'ottima occasione per vedere come trascorrono la giornata i bimbi già iscritti e quali sono le attività e gli sport che vengono praticati. Orario dalle 10 alle 12 nella sede di via Silvio ...

Nuovi pavimenti alla Scuola dell'infanzia di via Fiamme Gialle : 'Dimostriamo così un'attenzione concreta e speciale per il mondo della scuola e per gli edifici di proprietà comunale (medie, elementari, asili). Lo facciamo perché gli standard di queste strutture ...

Inaugurata la Scuola dell'infanzia Bicocca : Il pomeriggio è proseguito con una visita alle aule e ai laboratori attrezzati, con spazi dedicati a temi specifici, dalla scienza alla robotica educativa. 'Siamo lieti di inaugurare oggi la scuola ...

Completati i lavori di manutenzione del pavimento in parquet della Scuola per l'infanzia Montessori : Flop Epifania e 2 giugno Condividi Tweet Le notizie più commentate Lutto per l'attore Riccardo Scamarcio, muore il padre Emilio Cronaca gio 16 novembre Aveva 64 anni. Grande tifoso della Fidelis ...

Sciopero Scuola 8 gennaio 2018/ Infanzia e Primaria - maestre diplomate in Gae : “noi non scioperiamo” : Sciopero Scuola 8 gennaio 2018, oggi la protesta di maestre e insegnanti di Infanzia e Primaria. Ultime notizie, info, orari e motivazioni scontro: la replica del Miur alla richieste(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 13:45:00 GMT)