Pomezia - maltrattavano bimbi Scuola d’infanzia/ Ultime notizie : tre maestre arrestate - vessazioni e minacce : Pomezia, maltrattavano bimbi scuola d’infanzia: tre maestre sono finite agli arresti domiciliari dopo la denuncia di quattro giovani mamme coraggiose.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:10:00 GMT)

Scuola infanzia : arrestate tre insegnanti per atti di violenza sui bimbi : Il mondo della Scuola non finisce mai di suscitare scalpore e provocare nei genitori paura, terrore, dubbi, domande: 'mio figlio non vuole andare a Scuola, perché?'. Una Scuola che alterna le vittime, si passa dalla violenza degli alunni nei confronti delle insegnanti ai maltrattamenti che quest'ultime infliggono agli studenti. Un mondo che sembra aver dimenticato lo scopo per il quale è stato costituito: l'insegnamento, il rispetto, ...

Concorsi - il Comune di Genova cerca 20 insegnanti Scuola dell’Infanzia : Il Comune di Genova ha indetto un nuovo concorso pubblico per 20 posti da insegnanti Scuola dell’Infanzia. Le risorse saranno inquadrate nella categoria C, con posizione economica C.1. Per partecipare è necessario presentare la domanda di partecipazione entro il 3 aprile. Vediamo nel dettaglio i requisiti, la domanda e le prove di selezione previste dal bando. (Scarica il bando). Requisiti richiesti I candidati al Concorso per 20 posti da ...

Cittadinanza - statistica - Costituzione e Novecento : le new entry dei programmi di Scuola dell’infanzia ed elementari : Un tempo era il programma scolastico oggi si chiamano “indicazioni nazionali”. La sostanza non cambia: è la bussola di ogni insegnante della scuola dell’infanzia e del primo ciclo che da giovedì scorso dovrà abituarsi a familiarizzare con nuove parole che il ministero dell’Istruzione ha voluto sottolineare e introdurre. Nei prossimi anni maestri e professori delle medie dovranno dare più attenzione alle lingue (quella madre e quelle straniere), ...

Mille nuove assunzioni alla Scuola dell'infanzia : L'organico di potenziamento sbarca alla materna. Ne dà notizia Camilla Sgambato , Pd, , componente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. "Siamo in attesa del decreto interministeriale relativo all'organico di diritto per l'anno scolastico 2018/19 e dell'annuale circolare Miur che fornirà ...

Mille nuove assunzioni alla Scuola dell'infanzia : Sono previste con i posti di potenziamento nell'atteso decreto sull'organico 2018/19: le maestre in più affiancheranno le colleghe nel lavoro con i bambini

Sgambato - mille assunzioni nella Scuola dell'infanzia : Camilla Sgambato , Pd, , componete della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. 'Questo è un segnale importante per due ragioni in particolare: la prima è che, ...

Roma - evacuata Scuola dell'infanzia per forte odore gas - : Spostati in una palestra gli 80 bambini presenti all'interno della struttura. Italgas interromperà la fornitura fino ai lavori di riparazione

Roma - evacuata Scuola dell'infanzia per forte odore gas : Roma, evacuata scuola dell'infanzia per forte odore gas Spostati in una palestra gli 80 bambini presenti all'interno della struttura. Italgas interromperà la fornitura fino ai lavori di riparazione Parole chiave: Roma ...

Scuola primaria e dell’infanzia e reclutamento : quale fase transitoria? : Per la Scuola primaria e dell’infanzia occorre pensare ad una forma di reclutamento. Quello che segue è il comunicato inviato alla nostra redazione dall’associazione Adida. Comunicato “Finalmente” è stato pubblicato il bando che permetterà l’avvio della cosiddetta fase transitoria per il reclutamento dei docenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado. Più volte ho […] L'articolo Scuola primaria e ...

Scuola dell'infanzia garantita solo con vaccinazione o prenotazione : Prato, entro il prossimo 10 marzo i genitori dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia dovranno presentare la certificazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale

'Open Day' alla Scuola dell'infanzia 'Il Girotondo' : Sarà un'ottima occasione per vedere come trascorrono la giornata i bimbi già iscritti e quali sono le attività e gli sport che vengono praticati. Orario dalle 10 alle 12 nella sede di via Silvio ...

Nuovi pavimenti alla Scuola dell'infanzia di via Fiamme Gialle : 'Dimostriamo così un'attenzione concreta e speciale per il mondo della scuola e per gli edifici di proprietà comunale (medie, elementari, asili). Lo facciamo perché gli standard di queste strutture ...

Inaugurata la Scuola dell'infanzia Bicocca : Il pomeriggio è proseguito con una visita alle aule e ai laboratori attrezzati, con spazi dedicati a temi specifici, dalla scienza alla robotica educativa. 'Siamo lieti di inaugurare oggi la scuola ...