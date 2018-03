Sciame sismico in atto nell' area dei Campi Flegrei Il sindaco di Pozzuoli rassicura

Terremoto Napoli : Sciame sismico ai Campi Flegrei : Alcune scosse di Terremoto sono state avvertite dalla popolazione a Napoli nell'area dei Campi Flegrei tra Agnano e Pozzuoli. Lo sciame sismico, avvertito anche a Napoli e...

Terremoti - Sciame sismico nel Maceratese : il sindaco di Muccia - “nessun danno ma le ferite si riaprono” : Nessun nuovo danno dalle scosse di terremoto verificatesi nel Maceratese nella notte, “al massimo un aggravamento di quelli esistenti e comunque già gravi“: ogni volta che la terra trema “si riaprono le ferite“, spiega all’ANSA il sindaco di Muccia Antonio Baroni, in riferimento in particolare ai due eventi magnitudo 3.5 e 3.4. “Se l’intensità è più alta, come la scorsa notte, quando abbiamo avuto due ...

Terremoti Centro Italia : Sciame sismico nel Maceratese - nuova forte scossa nella notte [MAPPE e DATI INGV] : 1/10 ...

Sciame sismico nel Centro Italia. "Due forti scosse sentite da Perugia a Macerata" : Paura tra la popolazione a cavallo della mezzanotte in provincia di Macerata. Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato chiaramente avvertito dalla popolazione alle 23.48. La scossa ha avuto...

Terremoti - Sciame sismico sull'Etna dopo la forte scossa sul Marsili : Allarme sull'Etna per una serie di scosse, in rapida successione, che sono state avvertite molto chiaramente dalla popolazione anche nel capoluogo Catania. La più forte alle 9.50 di magnitudo 3.3 con ...

Terremoto - si intensifica lo Sciame sismico sull’Etna : scosse a raffica - la più forte di magnitudo 3.3 pochi minuti fa [MAPPE e DATI INGV] : 1/10 ...

Nuova scossa al nordest - Sciame sismico in atto - paura nel Triveneto : Una Nuova scossa ha colpito il Friuli Venezia Giulia, sempre con epicentro lungo la fascia delle Pre-Alpi Friulane, non lontano dal confine con la Slovenia. Secondo il centro di calcolo sismologico della zona europea, EMSC, il terremoto avrebbe avuto una magnitudo pari a 3.6 della scala Richter. Il sisma avrebbe avuto il suo epicentro esatto non troppo disimile rispetto a quello di stamani, più dettagliatamente 19 chilometri a sudovest di ...

Prosegue lo Sciame sismico in Friuli : 18.48 Continua lo sciame sismico nelle Dolomiti friulane. Dalle rilevazioni della Protezione civile, una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 17.53 con epicentro vicino a Forni di Sotto (UD) a circa 10 Km di profondità. Una prima scossa (magn.3.9) in mattinata avvertita anche a Sappada (PN) e in tutta la zona del Parco delle Dolomiti friulane e in alcuni centri veneti. A questa ne sono seguite poco dopo altre due (mag.1.1 e 2.4) ...

Terremoto oggi in Friuli/ Udine - INGV : scossa M 3.8 e 3.6 - continuo Sciame sismico in Carnia (25 febbraio) : Terremoto oggi in Friuli: Udine e Belluno, ultime scosse INGV. Sisma M 3.8 e 3.6, sciame sismico. Non ci sono danni ma è stato nettamente avvertito. Epicentro e nuove scosse in aggiornamento(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:25:00 GMT)

Terremoto - nuova forte scossa sulle Dolomiti : uno Sciame sismico durante l’arrivo del gelido Burian al Nord/Est [LIVE] : Una nuova forte scossa di Terremoto ha colpito le Dolomiti Friulane alle 16:53 del pomeriggio, di magnitudo 3.6 secondo i primi dati pubblicati dall’INGV. Già stamattina alle 09:16 avevamo avuto nella stessa area una scossa di magnitudo 3.8, seguita da numerose repliche (la più forte di magnitudo 2.9 alle 15:36). Lo sciame sismico si sta verificando a pochi chilometri da Forni di Sopra, vicino al fiume Tagliamento e precisamente nella ...

Terremoto Reggio Calabria e Messina - quando si può parlare di Sciame sismico? Facciamo chiarezza : Trema la Calabria seminando paura nello Stretto di Messina, interessato, nella notte scorsa da una scossa di Terremoto percepita nelle province di Reggio Calabria e Messina. La scossa, di magnitudo 3.7, ha avuto un epicentro a 2 km nord da Sant’Alessio in Aspromonte (RC) ed ipocentro ad una profondità di 19 km. Non è stata l’unica scossa che ha interessato lo Stretto nella notte, ma di certo è stata la più forte, percepita da quasi tutta ...