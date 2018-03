Sci di fondo | Coppa del Mondo 2018 | i convocati dell’Italia per le Finali di Falun C’è

Sci di fondo - classifica Coppa del Mondo femminile 2018 : Heidi Weng rimane saldamente al comando ma Oestberg e Diggins recuperano qualcosa : La 18esima piazza odierna della norvegese Heidi Weng, fa sì che la sua connazionale Ingvild Flugstad Oestberg non le permetta di chiudere i conti in classifica generale con facilità. Il distacco tra le due rimane di 153 punti, con Jessica Diggins, oggi seconda, che si porta a 107 punti dalla seconda posizione. Marit Bjoergen con il successo nella 30km si porta in ottava posizione con 746 punti, meno uno da Sadie Bjornsen e meno 28 da Charlotte ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Oslo-Holmenkollen 2018 : leggendaria Marit Bjoergen! Rimonta pazzesca e fa sua la 30km! Campionessa infinita! : Marit Bjoergen non finisce più di stupire. L’immensa Campionessa norvegese vince la 30km di Oslo-Holmenkollen a tecnica libera con partenza di massa grazie ad una Rimonta che dire epocale è dire davvero poco. Dopo i primi due terzi di gara, infatti, la fondista di Troendheim cambia marcia, Rimonta mezzo minuto alle tre fuggitive, la svedese Charlotte Kalla, la statunitense Jessica Diggins e la norvegese Ragnhild Haga, le riprende ad un ...

Sci di fondo - classifica generale Coppa del Mondo 2018 : Dario Cologna torna in seconda posizione - ma Johannes Klaebo mantiene 224 punti di margine : Dario Cologna centra il prestigioso successo di Oslo-Holmenkollen con la sua 50 chilometri in tecnica classica e si riporta in seconda posizione in classifica generale a 224 punti dal dominatore della stagione, il norvegese Johannes Klaebo che oggi ha chiuso solamente in quarantesima posizione. La vittoria di oggi permette a Cologna si superare Martin Johnsrud Sundby per appena 10 punti. Per l’Italia 17 punti importanti per Mirco Bertolina ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Oslo-Holmenkollen 2018 : Dario Cologna vince in volata su Sundby la 50km ed entra nella leggenda. Staccato Klaebo : Dario Cologna compie l’impresa, vince la 50km in tecnica classica con partenza di massa di Oslo-Holmenkollen, valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018, la gara che fa di diritto entrare nel mito dello sport con gli scu stretti, e festeggia nel migliore dei modi il suo 32esimo compleanno (domani). La cornice di pubblico, come sempre, è stata meravigliosa anche se l’urlo di gioia è stato strozzato proprio al photofinish, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Oslo. 50 e 30 km : tornano in scena i “faticatori” per le rivincite di PyeongChang a tecnica libera : tornano le lunghe distanze a due settimane dal week end che ha chiuso le Olimpiadi di PyeongChang. L’appuntamento nel fine settimana in arrivo è per la mitica collina di Holmenkollen, subito supra a Oslo, una sorta di festa nazionale per i norvegesi che, da quelle parti, ha più o meno la stessa valenza del Festival di Sanremo in Italia. Vincere a Holmenkollen la 50 km maschile o la 30 femminile è una sorta di ingresso nella leggenda per ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Oslo 2018 : programma - orari e tv : La sprint odierna è già alle spalle: la Coppa del Mondo di sci di fondo pensa già al fine settimana, quando si sposterà ad Oslo per due giorni di gare sfiancanti. Sabato alle ore 14.30 spazio alla 50 km tl maschile, mentre domenica tocca alle donne, che si cimenteranno nella 30 km tl a partire dalle ore 11.45. Le gare saranno visibili su Eurosport Player in streaming, mentre al momento nei palinsesti Rai è prevista la diretta tv su RaiSport+HD ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 : le graduatorie generali e di specialità. Johannes Klaebo vince la classifica sprint : Il norvegese Johannes Klaebo conquista la Coppa del Mondo di sprint di sci di fondo e mette una serissima ipoteca su quella generale: questo il responso dell’aritmetica al termine della gara odierna di Drammen, in Norvegia. La matematica però non concede la possibilità di festeggiare la Coppa di specialità alla norvegese Maiken Caspersen Falla, che ha bisogno di 3 punti nell’ultima sprint per poter gioire. Mette le mani sulla ...