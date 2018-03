Scambi al rialzo per GKN

Borsa - in rialzo il controvalore degli Scambi dell'8/03/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,96 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,75 miliardi della seduta precedente. I ...

Scambi al rialzo per Hugo Boss : Avanza la casa di moda tedesca , che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Hugo Boss mantiene ...

Scambi al rialzo per Discovery Communications : Scambia in profit Discovery Communications , che lievita dell'2,00%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Scambi in forte rialzo per Rentokil Initial : Seduta decisamente positiva per Rentokil Initial , che tratta in rialzo del 3,65%. La tendenza ad una settimana di Rentokil Initial è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento ...

Borsa Italiana - in forte rialzo il controvalore degli Scambi dell'1/03/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,76 miliardi di euro, con un incremento del 13,01%, rispetto ai ...

Scambi in forte rialzo per Frontier Communications : Effervescente Frontier Communications , che Scambia con una performance decisamente positiva del 3,84%. L'andamento di Frontier Communications nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una ...

Scambi in forte rialzo per Saras : Vigoroso rialzo per la società energetica , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,01%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

Scambi al rialzo per Chesapeake Energy : Apprezzabile rialzo per Chesapeake Energy , in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Scambi in forte rialzo per Autogrill : Grande giornata per la società attiva nella ristorazione , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,18%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Scambi in forte rialzo per Callaway Golf : Seduta decisamente positiva per la società che produce attrezzature da Golf , che tratta in rialzo del 2,58%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Callaway Golf evidenzia un ...

Scambi al rialzo per Tamburi : Apprezzabile rialzo per Tamburi , in guadagno dell'1,86% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Tamburi rispetto all'...

Scambi in forte rialzo per Banca Carige : Seduta decisamente positiva per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che tratta in rialzo del 4,05%. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza ...

Scambi al rialzo per Callaway Golf : Balza in avanti la società che produce attrezzature da Golf , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base ...

Scambi al rialzo per STMicroelectronics : Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda italo-francese di semiconduttori , con una variazione percentuale dell'1,92%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un ...