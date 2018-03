Save the Duck - vola il piumino made in Italy che rispetta gli animali : Da sinistra, Filippo Gaggini di Progressio e Nicolas Bargi di Save the Duck Un nuovo assetto societario e raddoppiare il fatturato in tre anni. Save the Duck, il marchio di piumini totalmente animal free nato nel 2011 da un’idea di Nicolas Bargi, terza generazione di imprenditori attivi nel tessile, scopre le carte e racconta il suo piano di crescita. Lo scorso anno i ricavi sono stati di 31,5 milioni di euro e per il 2018 la volontà è ...

Assunzioni Save the Children in Italia e all'Estero : invio CV a marzo 2018 Video : Proamo con ulteriori aggiornamenti per coloro che cercano un lavoro [Video]. Si annuncia che la Save the Children ricerca vari profili professionali, da accogliere nel proprio organico. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Posizioni aperte a marzo 2018 Save the Children assume soggetti con l'incarico di Project Manager ossia Responsabile del Progetto di livello CPS 3, da inquadrare con un contratto Co.co.co. dal mese di ...

Maggioranza Save the Duck passa a Progressio - esce Marina Salomon : Il focus nel medio termine è sulle principali destinazioni fashion del mondo. A partire da New York, Londra e Tokyo ".

Moda : Save the Duck a Progressio : ANSA, - MILANO, 7 MAR - Il private equity Progressio Sgr ha acquisito, attraverso il fondo Progressio Investimenti III, il 65% di Save The Duck, azienda che produce piumini da indossare 'animal free', ...

Save the Duck : «Con Progressio azionista di maggioranza ricavi al raddoppio in tre anni» : ... si diversifica: 'Il primo flagship nel centro di Milano, al via entro quest'anno, sarà il calcio d'inizio di un network di monomarca nelle destinazioni fashion del mondo, a partire da New York, ...

Save the Children : ogni anno 2 - 5 milioni di madri under 16 - : In occasione dell'8 marzo, l'Ong ricorda le difficoltà di molte ragazze nel mondo: troppe diventano mamme già da adolescenti, per 62 milioni di bambine la scuola è inaccessibile, un terzo delle giovani in Paesi in via di sviluppo non ha un'istruzione o un lavoro

Save the children : Ogni anno 2 - 5 milioni di sedicenni diventano madri - : ... Amina sciopera l'8 marzo 2 marzo 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Maira , Civica Popolare, : 'Facciamo il Made in Italy della scienza' 2 marzo 2018 Nessun commento Leggi Tutto » 'Schon', il corto ...

8 marzo - Save the Children : ogni anno 2 - 5 milioni di under 16 diventano madri : Alla vigilia dell’8 marzo, Save the Children richiama l’attenzione, fornendo alcuni dati, sulle gravi barriere che le donne si trovano ad affrontare fin dall’inizio del loro percorso di vita, e sottolinea “l’importanza dell’empowerment femminile per innescare un meccanismo virtuoso sulle nuove generazioni“. Più di 16 milioni e mezzo di ragazze partoriscono tra i 15 e i 19 anni nei Paesi in via di sviluppo, 2,5 milioni prima di ...

Il vicedirettore dell’Unicef Justin Forsyth si è dimesso per aver avuto un “comportamento inappropriato” quando era amministratore delegato di Save the Children : Il vicedirettore esecutivo dell’Unicef Justin Forsyth si è dimesso dopo la notizia di un suo “comportamento inappropriato” quando era amministratore delegato di Save The Children. Forsyth (che ha guidato Save the Children dal 2010 al 2015) è stato accusato di The post Il vicedirettore dell’Unicef Justin Forsyth si è dimesso per aver avuto un “comportamento inappropriato” quando era amministratore delegato di ...

Save the Children : 357 milioni di bambini in zone di guerra. La Siria è il paese dove le conseguenze sono peggiori : La Siria è il paese dove le conseguenze della guerra sono più gravi per i minori: oltre 357 milioni di bambini nel mondo – vale a dire uno su sei – vivono in zone colpite dai conflitti, il 75% in più rispetto all’inizio degli anni Novanta: è quanto emerge dal nuovo rapporto di Save the Children – intitolato Guerra ai bambini – secondo cui tra il 2005 e il 2016 oltre 73.000 minori sono stati uccisi o mutilati a livello ...

Save the Children - un bambino su 6 vive in zone di guerra - : La denuncia nel rapporto "guerra ai bambini" della ong: 357 milioni di minori vivono in zone colpite da conflitti. Nel dossier si elencano i numeri di violenze, abusi, reclutamenti forzati e attacchi ...

L'allarme di Save the Children : "Un bambino su 6 nel mondo vive in zone di guerra" : Uccisioni, mutilazioni, reclutamento forzati nei gruppi e nelle forze armate, violenze sessuali, rapimenti, attacchi a scuola e ospedali. A tutto questo sono esposti più di 357 milioni di bambini - 1 su 6 al mondo ...

Save the Children : un bambino su 6 vive oggi in zone di guerra : Roma, 21 feb. , askanews, Un bambino su sei al mondo, più di 357 milioni di minori, vive oggi in zone colpite dai conflitti. Si tratta di un numero cresciuto di oltre il 75% rispetto all'inizio degli anni '90, quando i minori in tali contesti ...

Save the date - World Masterpiece Theater - dalla letteratura occidentale all'animazione giapponese : Il World Masterpiece Theater ovvero il Teatro dei capolavori del mondo , dal giapponese Sekai meisaku gekij , è stato un fortunatissimo ciclo di cartoni animati prodotto dalla Nippon Animation dal ...