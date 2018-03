Sarri sbotta con la giornalista | Non ti mando a fsolo perché sei carina

Bergomi fa i complimenti al gioco del Milan e l’agente di Sarri sbotta! [VIDEO] : Il Milan al momento gioca il miglior calcio in Italia? Secondo Bergomi sì. La squadra rossonera sta attraversando un momento veramente magico, gli uomini di Gattuso hanno conquistato tre punti fondamentali nella difficile trasferta contro la Roma ed adesso puntano senza mezzi termini alla qualificazione in Champions League. Al termine della partita consueto appuntamento con gli studi Sky, in particolar modo ha fatto discutere una dichiarazione ...

“Napoli storico come l’Olanda anni ‘70” : Sarri show e polemiche - l’agente del tecnico sbotta! : “Segneremo un’epoca come l’Olanda degli anni 70?. Questa frase pronunciata da Maurizio Sarri ha scatenato diverse reazioni nel mondo del calcio, alcune anche molto polemiche. Di certo il Napoli sta proponendo delle novità, come fece quell’Olanda, come fece il Milan di Sarri, così come il Barcellona di Guardiola. C’è però chi non è d’accordo con questa disamina e sui social attacca il tecnico tacciandolo di superbia e ...