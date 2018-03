Sarri-Inter | zero gol in 180' Juve | adesso la fuga scudetto?

Inter-Napoli 0-0 - Sarri frena La Juve vince - ora è in testa Milan - 3 punti al 94’|Classifica : Partita tattica e controllata, spiccano un palo di Skriniar e due occasioni per Insigne ma gli azzurri falliscono il ritorno in vetta e i nerazzurri il sorpasso alla Lazio

Napoli : Sarri prepara la sfida con l'Inter. De Laurentiis progetta il ritiro estivo : Maurizio Sarri ha messo l'Inter nel mirino. Ieri seduta specifica per i difensori al mattino e per centrocampisti ed attaccanti. Anche oggi si lavorerà sui dettagli, quelli che il tecnico azzurro sta ...

Napoli - operazione riscatto : e ora c'è l'Inter. Così la squadra di Sarri arriva a San Siro : Uno stile di gioco che - per ammissione dello stesso Maurizio Sarri - sta segnando un'epoca, un campionato straordinario che ha portato il Napoli a quota 69 punti dopo 27 partite giocate e una lotta ...

Napoli - Sarri : 'Juve? Non mi interessa - spero vadano avanti in Champions' : Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa: 'Viviamo delle difficoltà oggettive, domani saremo in 18 con tre portieri, quindi in 15 da campo. Dovremo fare un po' equilibrismo, cercando di essere competitivi ...

Inter 'brasiliana' : Rafinha più Ramires - Juventus su Praet. De Laurentiis incontra Sarri : A lungo inseguito dal Napoli, Sime Vrsaljko ora è più vicino al rinnovo di contratto con l'Atletico Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni, i discorsi tra le parti sono talmente avviati che la firma ...

Machach - l’intermediario : “Problemi a Tolosa. Sarri deciderà il suo futuro” : Il Napoli è a lavoro per regalare a Maurizio Sarri gli elementi giusti per continuare a lottare per lo scudetto. Il nome in cima alla lista pare essere quello di Zinedine Machach, classe 1996 svincolatosi dal Tolosa per alcuni comportamenti sopra le righe. Il franco-algerino verrà valutato da Sarri che deciderà poi quale sarà il futuro del calciatore ormai destinato ad essere un […] L'articolo Machach, l’intermediario: ...