Sarri | battuta sessista alla giornalista E' bufera

quotidiano

: Sarri è sessista? No Voleva offendere Titti? No Ha fatto una battuta che può fare con un'amica al bar ma non in con… - annatrieste : Sarri è sessista? No Voleva offendere Titti? No Ha fatto una battuta che può fare con un'amica al bar ma non in con… - realvarriale : Conosco bene Titti Improta collega che stimo molto,con cui #Sarri si è scusato già ieri sera per una battuta riusci… - Boboj29 : Dopo l'infelice battuta di Sarri alla Improta ,si sentono altri giornalisti che ridono .Due sono le cose che non qu… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Il tecnico toscano in balia delle polemiche per una frase rivolta a una: non è il primo scivolone mediatico di un personaggio che fa discutere, in campo e soprattutto fuori