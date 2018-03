Sarri alla cronista | Non ti mando a fare in c perché sei carina

Maurizio Sarri - la risposta alla giornalista fa discutere : 'Sei donna - non ti mando a fare in c...' : "Sono troppo dura se dico che questa sera il discorso scudetto si è compromesso?". "Sei una donna, sei carina e non ti mando a fare in c…". Post partita di San Siro, dopo il pareggio per 0-0 tra Inter ...

Sarri alla giornalista : «Sei una donna - se carina - non ti mando affanc…» [VIDEO] : Il tecnico del Napoli si è scusato, ma l'OdG della Campania ha definito le sue parole come «una risposta sessista, inaccettabile». L'articolo Sarri alla giornalista: «Sei una donna, se carina, non ti mando affanc…» [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La risposta sessista di Maurizio Sarri alla giornalista : "Sei donna e sei carina e non ti mando a fare in culo per questo" : Maurizio Sarri perde punti e anche lo stile. Dopo il pareggio in trasferta contro l'Inter, l'allenatore del Napoli prima lascia stizzito l'intervista di Mediaset Premium e poi, in conferenza stampa, replica con una battuta sessista alla domanda di una giornalista. "Mister, sono troppo duro se dico che questa sera lo scudetto è compromesso", ha chiesto l'inviata della tv partenopea Canale 21 Titti Improta. Sarri è rimasto in ...

Napoli - la Juventus sorpassa ma Sarri non si arrende : “Cercheremo di rompere i coglioni fino alla fine” : “Abbiamo fatto una buona partita, rispondendo bene alla sconfitta con la Roma. Abbiamo trovato di fronte una squadra forte, inaspettatamente in salute, ma noi a livello di impegno e abnegazione abbiamo fatto bene pur non riuscendo a sfruttare le occasioni”. Così l’allenatore del Napoli Maurizio Sarri dopo il pareggio contro l’Inter. “Addio sogno scudetto? Non siamo né la squadra più ricca né la più forte d’Italia – ha ...

Caro Sarri - per passare alla storia devi vincere : Può una squadra di calcio essere ricordata soltanto per la sua bellezza? Domanda affascinante. Arrigo Sacchi ne è assolutamente convinto: sono state le emozioni trasmesse attraverso uno spettacolo ...

Allan - l'uomo in più del Napoli di Sarri : Fede , è molto religioso, , tatoo, Napoli e l'amore smisurato per la sua famiglia , la moglie Thais e i due figli Miguel e Manuela, : il mondo a 'tinte azzurre' dell'insostituibile Allan. SERIE A ...

Napoli - Allan : 'Non pensiamo alla Juve - sono loro che inseguono. Migliorato grazie a Sarri' : allan, centrocampista del Napoli , è intervenuto al termine del match vinto contro la Spal. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: Una partita che vi rilancia nuovamente in testa alla classifica. 'Siamo contenti, abbiamo fatto una buona partita ed è un peccato non aver chiuso prima. Juve? Dobbiamo pensare a noi, è la Juve ...

Sarri e le due staffilate alla Juventus : il tecnico del Napoli è scatenato! : Qualora la Juventus dovesse dire addio alla Champions League dopo la gara di ritorno con il Tottenham, per il Napoli potrebbe complicarsi la corsa allo scudetto. I bianconeri potrebbero concentrare tutte le forze sul campionato, ma a Sarri tutto ciò sembra non interessare particolarmente: “A me non interessa, ieri ho visto il Manchester City perché mi dà gusto vederlo, spero che una italiana vada avanti per il bene del calcio ...

Sarri : “L’Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere” : Sarri: “L’Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere” Sarri: “L’Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere” Continua a leggere L'articolo Sarri: “L’Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere” sembra essere il primo su NewsGo.

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : la squadra di Sarri vuole tornare in vetta - quella di Inzaghi uscire dalla crisi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus,...

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : la squadra di Sarri vuole tornare in vetta - quella di Inzaghi uscire dalla crisi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus, che ieri sera ha superato per 2-0 la Fiorentina, e tornare in testa alla classifica. Dall’altra parte la Lazio, reduce da due sconfitte consecutive in campionato, cecherà la grande impresa per uscire da questo momento di crisi. Restate quindi con ...

Allegri : “Le grandi cose che sta facendo il Napoli sono soprattutto merito di Sarri. Alla fine vincerà la squadra migliore” : L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri questa mattina ha tenuto la conferenza stampa Alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Fra i tanti argomenti trattati, il mister bianconero si è soffermato anche sulla lotta scudetto con il Napoli e ha poi commentanto le dichiarazioni del collega del Napoli Sarri in merito alle similitudini fra Serie A e Bundesliga per la somiglianza fra Bayern Monaco e Juve. Testa a testa fra ...

Allegri : “Le grandi cose che sta facendo il Napoli sono soprattutto merito di Sarri. Alla fine vincerà la squadra migliore” : L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri questa mattina ha tenuto la conferenza stampa Alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Fra i tanti argomenti trattati, il mister bianconero si è soffermato anche sulla lotta scudetto con il Napoli e ha poi commentanto le dichiarazioni del collega del Napoli Sarri in merito alle similitudini fra Serie A e Bundesliga per la somiglianza fra Bayern Monaco e Juve. Testa a testa fra ...

Slitta il rinnovo di Sarri : Chelsea alla finestra : La priorità è lo scudetto, poi si penserà al rinnovo. Maurizio Sarri non ha fretta di prolungare il suo contratto con il Napoli e De Laurentiis è consapevole della volontà del tecnico toscano di ...