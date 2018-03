San Salvatore | «Ora basta | valutiamo il ritiro dal campionato»

L'Itas Alperia cerca la rivalsa con il San Salvatore Selargius : All'andata la partita contro le sarde del San Salvatore Selargius non aveva avuto praticamente storia, con le bolzanine che per i primi tre parziali avevano tentato di non far fuggire le avversarie, ...

Il gruppo comunale AIDO di San Salvatore si allarga nel Monferrato : Il gruppo comunale AIDO ' Daniela Schiara ' di San Salvatore Monferrato, costituito nel 1989, si allarga alle comunità confinanti, diventando gruppo Intercomunale AIDO Castelletto-San Salvatore ...

Rubò soldi a paziente sospesa infermiera del San Salvatore : L'Aquila - sospesa dall'esercizio della professione per 12 mesi l'infermiera dell'ospedale San Salvatore di L'Aquila denunciata a metà gennaio per furto aggravato, dopo essere stata sorpresa da un poliziotto della Divisione Anticrimine distaccato presso il posto fisso di polizia dell'ospedale a portare via ad un paziente 190 euro. La notizia giunge dalla Questura del capoluogo abruzzese. La misura cautelare, ...