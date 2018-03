Samsung Galaxy J8 Plus 2018 svelato con chipset Snapdragon 625

Acquistate Samsung Galaxy Note 8 - S8 - S8 Plus o A8 e ricevete Galaxy J3 (2017) in regalo da Unieuro : Unieuro vi regala Samsung Galaxy J3 (2017) con l'acquisto di un nuovo Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus o Samsung Galaxy A8. L'articolo Acquistate Samsung Galaxy Note 8, S8, S8 Plus o A8 e ricevete Galaxy J3 (2017) in regalo da Unieuro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J8+ si mostra su Geekbench con Qualcomm Snapdragon 625 : Finito il MWC 2018 è di nuovo tempo di rumor, questa volta tocca al Samsung Galaxy J8+ (SM-J805G), avvistato sulla piattaforma Geekbench con a bordo uno Snapdragon 625 di Qualcomm. Un paio di settimane fa il presunto Galaxy J8 (2018) di Samsung era stato avvistato con un chipset Exynos 7870 e con nome in codice SM-J800FN. L'articolo Samsung Galaxy J8+ si mostra su Geekbench con Qualcomm Snapdragon 625 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9+ : migliori cover e pellicole di vetro : I nuovi smartphone della serie Galaxy, presentati al Mobile Word Congress di Barcellona, sembrano aver convinto positivamente gli utenti pur limitando le novità ad alcuni dettagli, certo non secondari ma comunque ristretti. Per quanto riguarda la versione Plus, la parte sicuramente più interessante è rappresentata dalla fotocamera, che debutta con un doppio sensore che si attesta ai primi posti come qualità fotografica. Cambia anche la posizione ...

Colpo di scena Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus oggi 12 marzo : consigli e dettagli aggiornamento : Non ce lo aspettavamo ma l'aggiornamento del Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ad Oreo è realtà già oggi 12 marzo. Il motivo dello stupore è presto detto: in mattinata, avevamo raccolto l'ultimo firmware dell'azienda che ci aveva parlato di adeguamento ad Android 8.0 per la sua versione serigrafata del dispositivo entro la fine di marzo. Insomma, pensavamo di dover armarci ancora di pazienza, nonostante il rilascio dello stesso corposo pacchetto per ...

Importanti aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone 4 Pro - ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016) : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per ASUS ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016). Siete curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? Ah, un piccolo spoiler: ZenFone 4 Pro si aggiorna ad Android 8.0 Oreo L'articolo Importanti aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Altro che in aprile Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Tempi ufficiali più lunghi dal Canada : Passo indietro o meglio ben più cauto sull'aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Android 8.0 arriverà senza alcun dubbio sui top di gamma del 2016 ma il toto scommesse sulle date in cui il rilascio effettivo arriverà non si placa. Solo qualche giorno fa, vi abbiamo fornito un primo riscontro secondo il quale proprio il rilascio in Turchia sarebbe dovuto giungere già il prossimo 13 aprile, dunque in Tempi davvero ridottissimi. Una ...

Galaxy S9 e S9 Plus - ecco tutti i pregi del nuovo Samsung | Data di uscita - prezzo e caratteristiche ufficiali : Galaxy S9 e S9 Plus: pregi e difetti del nuovo Samsung, foto Fastweb Galaxy S9 e S9 Plus, ecco tutti i pregi del nuovo Samsung - Data di uscita, prezzo e caratteristiche ufficiali A 5 giorni dall'...

Tempi ufficiali per Samsung Galaxy S8 TIM e aggiornamento Oreo : occhio al tweet : Ci sono tantissime novità in arrivo anche sul fronte dei Samsung Galaxy S8 brandizzati in questi giorni. Vedere per credere il modello marchiato TIM, tra i più popolari in Italia e finito parzialmente nel dimenticatoio dopo che la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo qui da noi è partita anche sui device Vodafone e Tre. Come stanno le cose per uno smartphone più diffuso di quanto si possa immaginare? Facciamo chiarezza sui Tempi di ...

Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : Samsung rilascia il primo aggiornamento firmware : Nonostante i dispositivi siano ancora in fase di pre-vendite, Samsung ha già rilasciato il primo aggiornamento firmware per il Galaxy S9 e Galaxy S9 PlusL’aggiornamento mantiene la versione di Android 8.0 Oreo, e non la 8.1 di cui si sente già parlare, ed è stata distrubita durante il fine settimanaCome Samsung sottolinea, anche se l’aggiornamento non introduce cambiamenti a livello visivo per gli utenti, è reso necessario al fine di ...

Galaxy S9 caldo cosa fare se il Samsung si surriscalda : Il telefono Android Samsung Galaxy S9 si scalda durante l’uso Ecco i suggerimenti su cosa fare se il Galaxy S9 si surriscalda quando lo usate Galaxy S9 caldo o bollente quando lo usate, il telefono Android Samsung Galaxy S9 si surriscalda, lo smartphone Galaxy S9 caldissimo quando carica la batteria. Oggi vi spiegheremo che cosa …

Samsung Galaxy S9 sa il fatto suo anche con la cover posteriore trasparente : JerryRigEverything ha pubblicato su YouTube una video guida dedicata agli impavidi acquirenti del Samsung Galaxy S9 che desiderano renderlo unico L'articolo Samsung Galaxy S9 sa il fatto suo anche con la cover posteriore trasparente proviene da TuttoAndroid.

Bruttissimo impatto per il Samsung Galaxy S9 confermato : impietosi confronti con S8 : Arrivano delle conferme estremamente interessanti in queste ore per chi segue da vicino le vicende del cosiddetto Samsung Galaxy S9, top di gamma ormai pronto alla commercializzazione su scala globale che da alcuni giorni a questa parte può essere analizzato da vicino in termini di prevendite. Dopo un dato preliminare che ho portato alla vostra attenzione non molto tempo fa, infatti, oggi 13 marzo è possibile andare più in profondità soprattutto ...

Già smontato il Samsung Galaxy S9 da iFixit : smontato il Samsung Galaxy S9: 4/10 il grado di riparazione secondo iFixit, come S8. Tanti componenti ed il vetro curvo è difficile da sostituire smontato pezzo per pezzo il nuovo Galaxy S9 di Samsung da iFixit. Ecco tutto i segreti di S9 A neanche 10 giorni dalla presentazione ed una settimana dall’uscita ufficiale sul mercato, […]