Salvini | «Non ci hanno votati per riportare Renzi al governo»

Matteo Salvini stoppa Silvio Berlusconi : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi o Gentiloni al governo" : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni": così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano del messaggio al Pd rivolto da Silvio Berlusconi in una intervista alla Stampa, in vista della formazione del nuovo governo. Salvini si è fermato brevemente coi giornalisti in via Bellerio, al termine della riunione del Consiglio Federale, annunciando un ...

Mauro Calise : Di Maio e Salvini dureranno più di Renzi? Sì - perché non sono di sinistra : Un messaggio per Luigi Di Maio e Matteo Salvini? Sì, risponde Mauro Calise, docente di Scienza politica all'Università di Napoli Federico II, che ha dedicato lunghi studi alla cosiddetta democrazia ...

'Non ha capito niente' - Salvini risponde al sindaco Pd di Macerata - : Roma, 12 mar. , askanews, 'La Lega sguazza nelle paure' dice il sindaco PD di Macerata.Non hanno capito niente. Hanno fatto entrare in Italia centinaia di migliaia di immigrati e ancora parlano? ...

Di Maio : «Pronti al confronto con tutti» Salvini : «Ma non inventiamo minestroni» : Citando le parole del presidente della Cei, Angelo Bassetti, Di Maio assicura che il M5S farà il reddito di cittadinanza, una manovra fiscale per creare lavoro, e un welfare alle famiglie. Lo scrive il capo politico dei Cinque Stelle sul social network domenica mattina

Governo - Salvini : "No a pateracchi o minestroni - non ci sto" : Il leader della Lega: "Io presidente del Senato? Non ho chiesto voti per questo" IL SONDAGGIO Tutti contro un Governo di scopo. Sei elettori su 10 dicono no - di A.NOTO

Salvini : "Premier senza compromessi. Non inventiamo minestroni" : Il leader della Lega lo ha detto intervenendo alla Scuola di politica del Carroccio a Milano. 'Non sto smaniando per diventare premier - fa sapere Salvini -. Non penso che se non faccio il presidente ...

Salvini : “Presidenza Camera e Senato? Ci sono due forze che hanno vinto. Non è difficile capire con chi si ragiona” : Per le presidenze di Camera e Senato “sarebbe una follia fare il contrario di quello che gli italiani hanno scelto la settimana scorsa. Ci sono due forze politiche che hanno vinto le elezioni non penso che sia molto difficile capire con chi si ragiona”. Così Matteo Salvini intervenendo alla scuola di politica della Lega a Milano. L'articolo Salvini: “Presidenza Camera e Senato? Ci sono due forze che hanno vinto. Non è difficile ...

Bannon : "Salvini e Di Maio facciano un governo insieme" : 'Il leader della Lega rappresenta il Nord, ovvero tre quarti del Pil nazionale, mentre il leader Cinquestelle propone il reddito di cittadinanza, una versione dell' economia sussidiata , che manderà ...

Governo M5s-Lega? Bannon : “Sogno di vederli assieme : è in Italia il cuore della nostra rivoluzione. Ma preferisco Salvini” : E’ l’Italia il “centro del mondo in rivolta“, il “cuore della rivoluzione” del nazional-populismo. Così, per Steve Bannon, l’ex consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump (e per molti fattore determinante per l’arrivo alla Casa Bianca del tycoon), il sogno è “veder governare assieme Lega e M5s, espressioni diverse dello stesso fenomeno”, che “superano, assieme ad ...

Di Maio su Fb : «No governo senza di noi» Ai nuovi 5 Stelle : non parlate con nessuno Salvini ai suoi : «Mai vistosi»|Neo-leghisti : Il capo politico dei Cinque Stelle avverte: «Non possono fare un governo di tutti contro di noi, in quel caso sarebbe la loro fine: prepariamo i pop-corn». E sulle presidenze delle Camere: «Pretendiamo il riconoscimento del voto»

Elezioni - Scanzi : “Renzusconi? Temo che non sia finito. Uno in salsa Salviniana non è da escludere del tutto” : “Renzusconi? Temo che non sia affatto morto e sepolto. Secondo me, un Renzusconi in salsa salviniana non è da escludere del tutto”. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, risponde a una domanda della conduttrice Lilli Gruber circa i prossimi scenari post-Elezioni, citando il suo libro e spettacolo. E spiega i motivi: “Renzi non è finito, Berlusconi è bravo ad accalappiare consensi. E al centrodestra ...