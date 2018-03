: Salvini: votati non per riportare Renzi - NotizieIN : Salvini: votati non per riportare Renzi - romanoziroldo : RT @51fini: Salvini:«Non ci hanno votati per riportare Renzi al governo» - patriziagatto3 : RT @51fini: Salvini:«Non ci hanno votati per riportare Renzi al governo» -

"Gli italiani non ci hanno votato peral governo e neanche Gentiloni". Lo dice il segretario della Lega, a proposito dell'apertura di Berlusconi per un accordo con il Pd. "Non andremo mai al governo, se non potremo fare quello che vogliamo: cancellare la legge Fornero,controllare l'immigrazione clandestina e ridiscutere i trattati europei", spiega, aggiungendo:"Chiederemo in Parlamento i voti". Infine, smentisce problemi con Forza Italia: "Nessuno, ci vediamo in settimana".(Di lunedì 12 marzo 2018)