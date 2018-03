Salvini prima di diventare Salvini

Salvini E DI MAIO - “PRIMA IL GOVERNO”/ Patto Lega-M5s? Emilio Carelli potrebbe essere “centrale” : SALVINI-Di MAIO, possibile Patto Lega-M5s al governo? Carroccio, “presidenze Camere ai due vincitori”. L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:09:00 GMT)

Elezioni - Salvini : 'Prima il governo - poi faremo il congresso' : 'Sono contento che siano stati smentiti quei gufi da salotto che dicevano che la scelta nazionale della Lega ci avrebbe penalizzato al Nord - ha detto Salvini a margine della scuola politica del ...

Berlusconi - Forza Italia/ “Il candidato è Salvini : no a nuove elezioni - io in prima linea” : Forza Italia, Silvio Berlusconi: "farò di tutti per fare un Governo", ma crescono malumori nel partito, “che ne sarà di FI nel futuro immediato?, si chiede Antonio Angelucci(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:45:00 GMT)

MATTARELLA - “ORA SENSO DI RESPONSABILITÀ”/ Appello del Quirinale : Salvini - “ha ragione - prima viene il Paese” : MATTARELLA: “ORA responsabilità, prima viene il Paese”. Appello alle forze politiche: “Si pensi ai cittadini”. Le ultime notizie sul discorso del presidente e la reazione di Salvini(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 17:35:00 GMT)

Salvini d'accordo con Mattarella : Ha ragione - prima viene Paese : Matteo Salvini accoglie l'invito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che interevendo alla cerimonia per la Festa della donna ha sottolineato l'esigenza di affermare il "senso di responsabilità" in questo momento così delicato per il Paese. "Ha ragione il presidente Mattarella, gli interessi del Paese e degli italiani vengono prima di qualsiasi altro calcolo politico", ha affermato il ...

Salvini : d’accordo con Mattarella. Italiani prima di calcoli politici : Roma – Salvini: Mattarella ha ragione. Italia e Italiani prima di politica Roma – Di seguito le parole di Matteo Salvini, segretario della Lega e... L'articolo Salvini: d’accordo con Mattarella. Italiani prima di calcoli politici proviene da Roma Daily News.

Fiducia in casa Lega : "Prima o poi Salvini avrà l'incarico" : Le sensazioni in via Bellerio nelle ultime settimane erano positive, il sorpasso a Berlusconi era nell'aria, e oggi Matteo Salvini si gode l'affermazione della Lega. E' lui il leader del...

Salvini dice no a Di Maio. E si prepara : prima o poi tocca a me : Roma, 5 mar. , askanews, Matteo Salvini si gode l'affermazione della Lega, il sorpasso su Forza Italia, l'incoronazione di leader del centrodestra. E aspetta, con la convinzione di avere molte chanche ...

Elezioni 2018 - Salvini : 'La mia prima parola : grazie' - : Il leader della Lega ha twittato poco dopo la chiusura delle urne. Stando ai primi dati, il suo partito sarebbe il più votato nella coalizione del centrodestra. Fontana: "Rivoluzione del buonsenso". ...

La prima volta di Salvini muto - commenterà solo a risultato certi : Milano,5 mar. , askanews, Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha deciso di aspettare i risultati definitivi prima di commentare il voto del 4 marzo. Il leader del Carroccio ha infatti comunicato ...

Giorgietti : Salvini ha vinto sfida - Lega parla prima con alleati : Milano, 5 mar. , askanews, 'Parleremo per prima con nostri alleati, abbiamo già idee su cosa fare, guardiamo al futuro con serenità e consapevolezza'. Lo ha detto il vicesegretario della Lega, ...

Elezioni - Di Battista : “Apoteosi. Dovranno parlare con noi”. Salvini : “La mia prima parola è grazie”. Rosato : “Pd all’opposizione” : Esultanza nella sede del comitato elettorale M5s e in via Bellerio, sede della Lega. Parole caute dal Nazareno, dove la premessa è che si aspettano i dati finali ed “è prematuro fare scenari”. Sono le prime reazioni allo tsunami degli exit poll, in base ai quali i 5 Stelle sono saldamente il primo partito, il Carroccio ha stracciato Forza Italia e i dem sono crollati ben sotto il 20 per cento. “Se i dati saranno ...

Salvini esulta : la mia prima parola è 'grazie' : Roma, 5 mar. , askanews, 'La mia prima parola: GRAZIE!'. E' il primo commento, affidato a twitter, del leader della Lega, Matteo Salvini, ai primi exit poll che danno la Lega testa a testa con Fi, ...

Elezioni - Salvini : “Elsa lesbica in Frozen? Preparano mondo al contrario. Voglio intervenire prima” : “Ho una bimba di 5 anni e so tutto di Elsa e Anna (il cartone animato di Frozen ndr) e una responsabile Disney ha detto che stanno valutando se Elsa potrà diventare gay: ogni adulto fa quello che vuole, ma ci stanno preparando ad un mondo al contrario in cui ha più diritto l’immigrato rispetto all’italiano o in alcune scuole dicono che non c’e’ differenza tra maschio e femmina; alcuni insegnanti deliranti mettono i ...