Salvini chiude al Pd e gli Stati Uniti chiedono una tregua in Siria Le notizie del

Le Pen chiude congresso e saluta Salvini : PARIGI, 11 MAR - "Matteo approfitto per salutarti e per farti i complimenti da parte di tutto il Front National": dopo appena 9 minuti dall'inizio del suo discorso conclusivo al congresso del Front ...

Salvini chiude ai 5 Stelle : "Non daremo un reddito a chi sta a casa" : Matteo Salvini boccia senza appello il reddito di cittadinanza e mette una pietra tombale ad ogni ipotesi di alleanza con i 5 Stelle. "Non entro nel merito dei costi, ma anche se fosse economicamente...

##Salvini chiude ad 'accordi politici' : non negozio mio programma : Roma, 6 mar. , askanews, Raccogliere oltre 50 deputati e 30 senatori 'senza accordi partitici o politici'. È la strada, molto stretta, che Matteo Salvini proverà a percorrere in queste settimane. ...

Salvini chiude ad asse con M5s Impegno con il centrodestra : Matteo Salvini dopo l'ottimo risultato della Lega pensa agli scenari futuri e al dopo-voto. Su un punto il leader del Carroccio è molto chiaro: "È una vittoria straordinaria che ci carica di orgoglio, gioia e responsabilità. Milioni di italiani ci hanno chiesto diu prendere per mano questo paese. Lo vedo come voto di futuro. Abbiamo preso un Impegno nel centrodestra e rimarremo nel centrodestra". Dunque, come aveva già ...

Elezioni - Salvini : “Serve manifestazione unitaria centrodestra - il 1 marzo a Roma”. E chiude ai fuoriusciti M5S : Dopo l’appello di Giorgia Meloni e il silenzio di Silvio Berlusconi, ora anche Matteo Salvini rivendica la necessità di una manifestazione unitaria del centrodestra prima del voto: “Serve un momento di unità. La Lega ha prenotato il teatro Brancaccio per giovedì 1 marzo. Mi auguro che gli alleati partecipino”, ha rivendicato, nel corso di una conferenza stampa in Senato. In merito alla mancata partecipazione della Lega alla ...

Salvini : con meno clandestini forse piangiamo di meno - chiuderemo centri migranti : Io chiedo la fiducia degli italiani per il nostro progetto di Italia non sulla cronaca nera. Se avessimo fatto entrare meno clandestini piangeremmo un po' di meno". Lo afferma Matteo Salvini, ospite ...

Berlusconi : Salvini pirotecnico - non possiamo chiudere moschee : Roma, 9 feb. , askanews, L'Islam, come ha detto Matteo Salvini, è incompatibile con la Costituzione? 'La nostra Costituzione all'articolo 8 prevede la libertà di tutte le confessioni religiose che non ...

Salvini choc : chiuderemo i centri islamici : Roma - Basta con gli assembramenti di fedeli islamici che usano tutto (garage, parcheggi, persino strade e parchi) per pregare. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, mostra i muscoli e nel suo programma elettorale (da poco pubblicato sul sito Salvinipremier.it) spiega come sarà il multiculturalismo e la pluralità religiosa nell'Italia guidata dal centrodestra.«La radicalizzazione si combatte - scrive Salvini - ribadendo che ...

Salvini : se al governo chiuderemo tutti centri islamici : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Salvini : se andremo al governo chiuderemo i centri islamici illegali : "Questa cittadina incarna l'esempio della politica fallimentare del Pd, per cui si aprono centri islamici che minano la sicurezza".

Salvini - chiuderemo tutti centri islamici : ANSA, - PERUGIA, 6 FEB - "Con la Lega al Governo tutti i centri culturali islamici verranno chiusi specialmente se alterano i principi fondamentali come legalità e trasparenza": a dirlo è il ...

Salvini : 'Se andremo al governo chiuderemo tutti i centri islamici' : "Questa cittadina incarna l'esempio della politica fallimentare del Pd, per cui si aprono centri islamici che minano la sicurezza".

Quarta gamba - giù il prezzo Chiesti 20 collegi in meno Ma Salvini vuole chiudere a 13 totali : Nello studio di Vespa Raffaele Fitto incrocia Matteo Salvini in diretta: c’è il gelo polare. “Siete alleati?” - chiede Vespa. Stiamo ragionando si svincola il leader di Noi con l’Italia. Gli ex Udc sono delusi da Berlusconi: l’accordo non c’è ancora. Cesa alterna una riunione a una marea di chiamate. Ruggeri ritiene che ormai si vada da soli, Raffaele Fitto Segui su affaritaliani.it

Centrodestra : Salvini - settimana prossima si chiude accordo : "La settimana prossima si chiude l'accordo sul programma del Centrodestra". È quanto ha affermato Matteo Salvini. "La settimana prossima si chiude. L'accordo sul programma lo chiuderanno i leader", ha assicurato Salvini, parlando coi giornalisti al suo arrivo per un incontro con i segretari provinciali e regionali provenienti da tutta Italia. Salvini ha poi ribadito che, a suo avviso, ...