Salvini chiede consigli su Fb per torcicollo | la risposta è da record

Lega - Salvini : “Non riporteremo Renzi e Pd al governo”/ “Chiederemo in Parlamento voti per governare” : Lega, Salvini: “Non riporteremo Renzi e Pd al governo. Chiederemo in Parlamento voti per governare”. Le ultime notizie sulla strategia del Carroccio e sul leader del centrodestra(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:28:00 GMT)

Salvini : 'Le due Camere vanno a chi ha vinto'. Di Maio chiede il confronto ma il Pd ribadisce il no : 'Sono contento che siano stati smentiti quei gufi da salotto che dicevano che la scelta nazionale della Lega ci avrebbe penalizzato al Nord - ha detto Salvini a margine della scuola politica del ...

Salvini : «Le due Camere a chi ha vinto». Di Maio chiede il confronto ma il Pd : «No» : Il leader della Lega: «Io premier? Sono a disposizione». Il capo del M5S: «Disponibili al confronto, i cittadini ci guardano». Ma il Pd conferma il diniego all’idea di un governo assieme ai grillini

Salvini : “Le due Camere vanno a chi ha vinto”. Di Maio chiede il confronto ma il Pd ribadisce il no : Giorni frenetici nei palazzi della politica. Lega e Cinque Stelle cercano i numeri per provare a formare il governo. Salvini non resta a guardare. Sulle presidenze di Camera e Senato «fare il contrario di quello che gli italiani hanno scelto la settimana scorsa sarebbe una follia. Ci sono due forze politiche che hanno vinto le elezioni... Non penso...

E Salvini si scoprì moderato Chiede l'intesa e minaccia il voto Scouting parlamentare tra M5S e Pd : Sì alla presidenza di una Camera al Movimento 5 Stelle, ma no al reddito di cittadinanza. Nessun accordo ufficiale con il Partito Democratico, ma appello affinché qualcuno tra i Dem si renda disponibile per il bene del Paese Segui su affaritaliani.it

Salvini : 'Niente accordi con Pd e M5s - chiederemo sostegno su punti' : "Non penso ad accordi con partiti, come ho già detto. Stiamo lavorando al programma che offriremo ai parlamentari". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, risponde in merito all'ipotesi di un ...

Elezioni - Salvini : “Chiederemo sostegno su punti in Parlamento”. Mattarella : “Il Paese ha bisogno di responsabilità” : “Non penso ad accordi con partiti, come ho detto già. Stiamo lavorando al programma che offriremo ai parlamentari, al Parlamento. Su alcuni punti vedremo chi ci dà una mano a portarli avanti e chi invece dice di no a prescindere. Quindi niente accordi organici né col Pd né coi 5 Stelle né con la Boldrini”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, interpellato sull’ipotesi di un governo di centrodestra, al termine ...

Meloni : "Chiederemo a Mattarella di dare l'incarico a Salvini" : grande la soddisfazione di Giorgia Meloni . La leader di Fratelli d'Italia osserva che 'questa elezione ci consegna una rivoluzione del panorama politico, vengono puniti tutti i partiti di governo con ...

Meloni : Chiederemo a Mattarella di dare l'incarico a Salvini : È grande la soddisfazione di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia osserva che "questa elezione ci consegna una rivoluzione del panorama politico, vengono puniti tutti i partiti di governo con una richiesta di grande discontinuità da parte dei cittadini". "Ho chiamato Matteo per fargli i complimenti - prosegue la Meloni - ci vedremo nei prossimi giorni. Bene Fratelli d’Italia, unico partito che ...

Elezioni : Salvini - gente non chiede antifascismo ma lavoro : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “La gente che incontro non mi chiede anti-fascismo ma lavoro, meno tasse e più sicurezza”. Così i leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Unomattina: “gli italiani – aggiunge – vogliono un Paese tranquillo che non è quello disegnato da chi fa casino in piazza”. Per il leader della Lega “il problema non sono” gli immigrati “ma i clandestini”, ...

Salvini chiede incontro con Amnesty : ANSA, - ROMA, 22 FEB - "Voglio riportare in Italia tranquillità, rispetto delle regole e dignità del lavoro. Nessuna violenza, nessuna xenofobia, nessun razzismo. Un'immigrazione limitata e ...

Salvini chiede incontro ad Amnesty : 'C'è soluzione per migranti' : "Voglio riportare in Italia tranquillità, rispetto delle regole e dignità del lavoro. Nessuna violenza, nessuna xenofobia, nessun razzismo. Un'immigrazione limitata e controllata garantirà una ...

Matteo Salvini chiede tre milioni all'avvocato Brigandì : 'Fu infedele alla Lega' : L'avvocato Matteo Brigandì, ex parlamentare della Lega e difensore di Umberto Bossi in passato, sarà processato per infedele patrocinio e auto riciclaggio . Secondo il pm milanese Paolo Filippini, ...