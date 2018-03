Salute | l’OMS teme milioni di casi e vittime per la “Malattia X” | ancora sconosciuta

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) Nella lista dell’Organizzazione Mondiale della Sanità riferita alle malattie potenzialmente pandemiche per cui mancanoarmi di difesa figura per la prima volta anche una “Disease X” (“Malattia X“), una malattiama in grado di fare registraredie dinel mondo: non è statascoperta ma rappresenta una preoccupazione per gli esperti di tutto il mondo. Nel suddetto elenco vengono annoverate l’Ebola, Zika, la febbre di Lassa, Sars e Mers, patologie mortali per cui non ci sono cure o vaccini efficaci. All’ultimo posto figura la “Disease X”: “Con questo termine vogliamo rappresentare che una seria epidemia internazionale puo’ essere causata da un patogeno di cui al momento non conosciamo la capacita’ di causare malattie nell’uomo, e quindi la ricerca deve cercare ...