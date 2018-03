Salute Il 50% delle under14 non pratica sport | il 9% fuma | l' 8% è obesa

Salute - pigre e fuori forma : il 50% delle teenagers italiane non fa sport - l’8% è obeso : Adolescenti italiane ‘bocciate’ dai pediatri. L’8% delle giovanissime è obesa e la metà delle under 14 non pratica regolarmente sport o attività fisica. Preoccupa anche il vizio sempre più precoce e diffuso del tabagismo. Il 9% delle adolescenti del nostro Paese fuma, contro una media internazionale del 3%. E’ quanto emerge dal 44° Congresso nazionale sindacale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp), che ...

Salute - 50 anni di Aism : i fiori per la ricerca contro la sclerosi multipla : In occasione dei suoi 50 anni di attività, l’Aism (Associazione Italiana sclerosi multipla) presenta Benvenuta Gardensia!, la campagna dedicata alle donne con sclerosi multipla. L’8 marzo, per la Festa della Donna, in 5.000 piazze italiane, 10 mila volontari invitano a scegliere (con un contributo minimo di 15 euro l’una) una pianta di gardenia o una di ortensia, o entrambe, per sostenere la ricerca e l’assistenza, due facce della stessa ...

150 bufale e falsi miti su Salute e stile di vita smascherati dall'Istituto Superiore della Sanità : Almeno un italiano su tre, secondo un'indagine del Censis, naviga in rete per ottenere informazioni sulla salute. Di questi, oltre il 90,4% effettua ricerche su specifiche patologie. Ma sempre più spesso questi contenuti così delicati sono contaminati da bufale. Ben 150 tra quelle più spesso circolanti sono state smascherate dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss), che a "bufale e falsi miti" in tema di salute dedica ...

Salute - boom di chirurgia plastica : +50% di ritocchi alla vagina : E’ boom della chirurgia cosmetica: nel 2017 sono stati spesi 8,6 miliardi di euro soltanto per il materiale e le sostanze chimiche utilizzate nelle varie tecniche, praticamente quanto esporta annualmente il Costa Rica. Sono i dati diffusi al Congresso dell’IMCAS, l’assemblea annuale dei chirurghi e dermatologi estetici, che si chiude oggi a Parigi. Le tecniche piu’ in voga sono le solite: togliere il grasso indesiderato ...

Salute - Oms : nel mondo 500mila casi di infezioni antibiotico-resistenti : Secondo il primo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla antibiotico-resistenza sono 500mila i casi di infezioni dovute alla resistenza agli antibiotici in 22 Paesi del mondo. Le maggiori infezioni sono quelle da e.coli, staffilocco aureo, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Salmonella spp. “Il rapporto conferma la grave situazione di resistenza agli antibiotici in tutto il mondo“, ha spiegato Marc ...

Salute : una donna su 2 a rischio infarto dopo i 50 - stress e fumo i primi nemici : In continuo affanno per far quadrare vita familiare e lavoro, le donne non hanno tregua e lo stress è la loro compagnia quotidiana. I risultati, in termini di Salute che scricchiola, si vedono: malattie un tempo declinate soprattutto al maschile, a cominciare da quelle cardiovascolari, colpiscono sempre di più (e prima) anche il sesso femminile. In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore – secondo la Società Italiana di ...

Salute - si abbassa età dell’ipertrofia prostatica : allarme under 50 : L’ipertrofia prostatica benigna (IPB) colpisce il 60% degli over 70, ma riguarda anche gli under 50: dieci uomini su cento fra 40 e 50 anni hanno già i primi sintomi di IPB. A fare la differenza è lo stile di vita: l’attività fisica regolare mantiene in Salute la prostata e riduce del 10% il rischio di ammalarsi. Da tenere sotto controllo pressione, colesterolo, trigliceridi e glicemia: quando anche solo uno di questi parametri è oltre i limiti ...