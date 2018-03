Salute | aperta la call per presentare nuove tecnologie per vaccinare ogni bambino

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) Gavi, the Vaccine Alliance, sta cercando persone di talento, imprenditori e società specializzate nella soluzione di problemi, per aiutare ai bambini più vulnerabili del mondo. Come parte del bando 2018, INFUSE (Innovation for Uptake, Scale ed Equity) – la piattaforma di accelerazione dell’innovazione di Gavi – è alla ricerca di una nuova comprovata tecnologia digitale per la registrazione e la verifica dell’identità delle persone, al fine di accelerare e migliorare la copertura della vaccinazione. Mentre oggi – come non mai – moltissimi bambini sono protetti dai vaccini salvavita, ci sono ancora circa 1,5 milioni di bambini che muoionoanno a causa di malattie che la vaccinazione avrebbe potuto prevenire. Per garantire che l’accesso ai vaccini sia globale, è indispensabile avere informazioni su tutti i bambini, anche su quelli che non ...