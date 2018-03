Salmonella nel salamino toscano | allerta del Ministero della Salute | ritirato dagli

Perchè si trova Salmonella nel latte in polvere? : In Francia alcuni giorni fa è scoppiata un'epidemia di Salmonellosi tra neonati a causa di partite di latte in polvere infetto. Il latte, di marchio Lactalis, ha messo sotto accusa la compagnia, un gruppo industriale francese che commercializza, su scala multinazionale, prodotti dell'industria lattiero-casearia. La superficialità dei controlli e diversi errori di lavorazione e valutazione hanno determinato il diffondersi del ceppo di Salmonella ...

Salmonella : macellate 18 mila galline : Sono circa 18 mila le galline macellate per positività alla Salmonella in un allevamento di galline ovaiole nella zona di Correggio.

Salmonella in allevamento : abbattute 18mila galline : Nel corso di un controllo di routine effettuato dagli esperti della direzione del Dipartimento di Sanità pubblica dell'azienda Usl-Irccs di Correggio (Reggio-Emilia) è stato riscontrata in un allevamento di galline la presenza del batterio della Salmonella. Pertanto, considerando quanto è stabilito dalla legge, i capi verranno abbattuti. Nello specifico saranno 18mila le galline che verranno destinate alla macellazione. Nel caso in cui ...

Allarme Salmonella - macellate 18mila galline : precauzioni per i consumatori : Controlli effettuati in un allevamento di galline per la produzione di uova avrebbero riscontrato, in alcuni capannoni, la presenza di positività alla salmonella. Il problema interesserebbe, in particolar modo, il distretto di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, dove l’Ausl avrebbe riscontrato la presenza del batterio della salmonella nella lettiera delle galline ma non nelle loro uova. galline ovaiole interessate al pericolo della ...

Allarme Salmonella in un allevamento di galline ovaiole : l’avviso della Ausl e i consigli per difendersi : salmonella in un allevamento di galline ovaiole in provincia di Reggio Emilia, nel distretto di Correggio. La direzione del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl-Irccs informa che “è stata riscontrata una positività per salmonelle sulla lettiera (pavimento del capannone)”, mentre “i successivi controlli di laboratorio hanno evidenziato l’assenza di positività per le uova campionate”, comunque ...

Salmonella nel salame : la marca e i lotti ritirati dal mercato : I controlli sugli alimenti presenti nel mercato alimentare sono sempre più attenti e intensi, questo per garantire sicurezza ai cittadini del nostro paese. Fortunatamente gli alimenti richiamati dal mercato sono sempre meno, questo ci fa capire l'attenzione con i quali le aziende producono ciò che ogni giorno ingeriamo. tuttavia, proprio in questi giorni è stato ritirato un prodotto di uso comune: un particolare tipo di salame, poichè era stato ...

“Fu la Salmonella a sterminare 15 milioni di Atzechi” : Quindici milioni di morti e dopo quasi 500 anni di mistero su quella che fu una vera e propria strage alcuni scienziati hanno scoperto la verità. A causare la morte di parte della popolazione azteca dopo l’arrivo degli europei nei loro territori è stata la salmonella enterica. A sostenerlo è uno studio pubblicato nella rivista scientifica Nature Ecology and Evolution, citato dal britannico Guardian. Il disastro colpì la nazione azteca, situata ...

Aztechi - la Salmonella potrebbe avere causato l'epidemia che li uccise : La sua diffusione nel Nuovo Mondo, nella zona tra Messico e Guatemala, è probabilmente avvenuta a causa di acqua e cibo infetti, che hanno viaggiato insieme a persone e animali sulle imbarcazioni ...

Latte in polvere contaminato da Salmonella - il Codacons : “Non ci fidiamo del Ministero - intervenga l’Ue” : “Le rassicurazioni del Ministero della salute circa il fatto che in Italia non sia stato commercializzato Latte in polvere contaminato da salmonella non ci convincono, e le dichiarazioni del dicastero ci appaiono del tutto inaffidabili”. Lo afferma il Codacons in merito allo scandalo Lactalis e alla nota diramata dal Ministero della salute secondo cui non vi sarebbero lotti incriminati spediti verso il nostro Paese. “Gia’ ...

Salmonella : cause - sintomi - trasmissione - cura e prevenzione : L’infezione da Salmonella è tra le cause più frequenti di tossinfezione alimentare, rappresentando nel mondo un problema di sanità pubblica. Parliamo di un batterio gram-negativo presente nell’ambiente, nel suono e nell’acqua, oltre che come parassita intestinale nell’uomo e negli animali domestici e da cortile, con circa 20000 sierotipi noti. Tra i sintomi dell’infezione: disturbi gastro-intestinali qualinausea, diarrea, vomito, dolore ...

Caso Salmonella nel latte in polvere per neonati : Sintomi e prevenzione da questo potentissimo agente batterico : A seguito dello scandalo del latte in polvere per neonati prodotto dalla Lactalis, importante gruppo francese mondiale di prodotti lattiero caseari contaminato da Salmonella, sono stati ritirati dal mercato ben 12 milioni di confezioni in 83 paesi del mondo. Emanuele Besnier, amministratore delegato del gruppo, in un’intervista ha dichiarato di prendere atto di questa gravità e di ritirare immediatamente dagli scaffali questo pericoloso ...

Salmonella nel latte : ritirato in 83 Paesi : Dopo aver incontrato venerdì il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, che aveva parlato di "un'impresa inadempiente", il gruppo Lactalis ha annunciato il ritiro di tutti i lotti del latte per l'...

Latte in polvere Lactalis contaminato da Salmonella : coinvolte 83 nazioni - paura per 2 italiani su 3 : ... nel 2008 è stata la volta della carne alla diossina dal nord Europa seguito della contaminazione nei mangimi, e del Latte alla melamina che dalla Cina si è diffuso in tutto il mondo. invece, nel ...

Lactalis - latte in polvere per neonati contaminato da Salmonella : coinvolte 83 nazioni. Il ministero : "Nessun lotto in Italia" : Ho chiesto al ministro dell'Economia di convocare i vari stakeholder per chiarire tutti i punti e auspico che ci sia una comunicazione precisa. Sarà tutto ritracciato, si prenderanno le misure del ...