Sabrina Misseri | intervistata dalla Leosini | parla del diario di Sara

Storie maledette in prima serata - Franca Leosini torna con il delitto di Avetrana e intervista Sabrina Misseri e Cosima Serrano : I suoi fan, i leosiners, sono in fibrillazione da giorni. Franca Leosini, torna in prima serata su Rai 3 con Storie maledette, con il programma ideato, scritto e condotto da lei. La puntanta, incentrata sul delitto di Avetrana, andrà in onda da domenica 11 marzo alle 21:20 su Rai3, con la regia di Fabio Vannini. La sedicesima edizione – in totale tre prime serate straordinarie – si apre con una esclusiva: le interviste a Sabrina ...

Franca Leosini a DM : «Ho studiato 10 mila pagine di processo per intervistare Sabrina e Cosima Misseri. Detesto la parola ‘femminicidio’» : Franca Leosini “Era un puntino tenue sulla mappa di Puglia, Avetrana. Fino a quando, alla fine di agosto del 2010, una ragazzina che ha i capelli biondi come spighe di grano, improvvisamente, scompare“. Con queste parole Franca Leosini inizia il suo racconto del caso Scazzi, la triste vicenda di cronaca nera che ha toccato l’Italia intera. Le interviste a Sabrina e Cosima Misseri terranno banco nel nuovo ciclo di Storie ...

