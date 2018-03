Rugby Serie C | il Ragusa perde in Campania

Rugby a 7 - World Series Vancouver 2018 : tra gli uomini vincono le Fiji - il Sudafrica resta in vetta alla classifica : Nella notte italiana si è conclusa a Vancouver, in Canada, la sesta tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji superano il Kenya per 31-12. Al terzo posto il Sudafrica, che batte gli USA per 29-7. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto l’Inghilterra, che supera l’Australia per 31-14. Il settimo posto va a pari merito ad Argentina e Nuova Zelanda. Le squadre eliminate nella prima fase a ...

Rugby Serie C - Villadose ko a Conegliano : La cronaca vede i padroni di casa andare avanti con due calci piazzati del mediano di apertura all'8' e al 12' e poi il Fulvia Tour Rugby Villadose accorciare al 16' con la meta di Sponton. Ancora ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : a Las Vegas tra gli uomini vincono gli USA - il Sudafrica allunga in classifica : Nella notte italiana si è conclusa a Las Vegas la quinta tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale i padroni di casa degli USA si impongono sull’Argentina per 28-0. Al terzo posto le Fiji, che battono il Sudafrica per 26-22. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Nuova Zelanda, che supera l’Australia per 17-12. Il settimo posto va a pari merito ad Inghilterra e Kenya. Le squadre eliminate ...

Rugby Serie C - tra il diluvio e il fango Forlì fa suo il derby contro Faenza : Successo importante per il ragazzi dell'Er Lux Rf79 che sul prato amico di un Inferno Monti pesantissimo sbrigano la pratica Faenza con qualche patema di troppo. Coach Temeroli schiera dall'inizio ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : ad Hamilton tra gli uomini vincono le Fiji; il Sudafrica allunga in classifica : Conclusa ad Hamilton, in Nuova Zelanda, la terza tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji si impongono sul Sudafrica per 24-17. Al terzo posto l’Australia, che batte la Nuova Zelanda per 8-7. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classificano al quinto posto le Samoa, che battono per 19-15 il Kenya. Il settimo posto va a pari merito ad Inghilterra e Scozia. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si sono ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : a Sydney tra gli uomini vince l’Australia; il Sudafrica balza in vetta alla classifica : Conclusa a Sydney la terza tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale l’Australia si impone sul Sudafrica per 29-0. Al terzo posto l’Argentina, che batte gli USA per 31-10. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Nuova Zelanda, che batte per 31-7 le Fiji. Il settimo posto va a pari merito ad Inghilterra e Kenya. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si sono contese ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : tra le donne trionfa l’Australia sulla Nuova Zelanda : Conclusa a Sydney la seconda tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in finale l’Australia si impone sulla Nuova Zelanda con il netto punteggio di 31-0. Al terzo posto il Canada, che batte la Russia per 40-12. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Francia, che batte per 19-5 la Spagna. Il settimo posto è per l’Irlanda, che batte 19-10 gli USA. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : a Sydney tra le donne trionfa l’Australia sulla Nuova Zelanda : Conclusa a Sydney la seconda tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in finale l’Australia si impone sulla Nuova Zelanda con il netto punteggio di 31-0. Al terzo posto il Canada, che batte la Russia per 40-12. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Francia, che batte per 19-5 la Spagna. Il settimo posto è per l’Irlanda, che batte 19-10 gli USA. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : Colorno sempre a punteggio pieno. Distanze invariate in vetta : Ultima giornata per la Serie A di Rugby femminile prima della lunga pausa per lasciare spazio al Sei Nazioni: nel Girone 1 nette vittorie per le prime tre della classe, che ormai hanno prenotato i posti per la post season. Larghe affermazioni per Colorno, Valsugana e Villorba. Vince nettamente anche Monza, che si riprende il quarto posto, mentre Pavia batte Cogoleto e sale a quota 10. Nel Girone 2 proseguono a braccetto Montevirginio e Bologna, ...

Rugby femminile - Serie A : risultati e classifiche dell’undicesima giornata. Colorno a punteggio pieno : Undicesima giornata per il campionato femminile di Serie A di Rugby: una sola squadra è rimasta a punteggio pieno, si tratta del Colorno, che sta dominando il Gruppo 1. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e le classifiche aggiornate. GIRONE 1 domenica, 21 gennaio 2018 12:30 Iniziative – Villorba Rugby – Benetton Treviso 32 : 10 Arbitro: Maria Ausilia Paparo (BO) 14:30 Valsugana Rugby ...

Rugby - serie A : i Lyons chiudono la prima fase di campionato contro Torino : L'incontro sarà inoltre trasmesso in diretta streaming grazie al supporto di Progetto8 e dell'operatore bianconero Marco Bedini sul sito www.marcobedinivideo.com . Per il tecnico bianconero Paolo ...