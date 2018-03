Rosa Perrotta In nomination | sui social la nuova dedica di Pietro Tartaglione Isola

Rosa Perrotta e Alessia Mancini litigano di nuovo all’Isola dei Famosi : lo scontro : Rosa Perrotta e Alessia Mancini continuano a discutere all’Isola dei Famosi: la lite tra le due naufraghe Rosa Perrotta e Alessia Mancini sono ormai due antagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi. I loro caratteri molto forti (e forse anche molti simili) li hanno portate a scontrarsi fino all’esasperazione negli ultimi tempi. Adesso le due naufraghe sembrerebbero […] L'articolo Rosa Perrotta e Alessia Mancini litigano ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Video - Rosa Perrotta vs Alessia Mancini : in Honduras il nuovo scontro fra naufraghe : ISOLA dei FAMOSI 2018: Rossa Perrotta distrugge Bianca atzei durante un momento di sfogo con Francesca Cipriani. Alcune ex naufraghe bocciano Alessia Marcuzzi e rimpiangono la Ventura.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Isola dei famosi : per i bookmaker verrà eliminata Rosa Perrotta : di Ida Di Grazia Sarà Rosa Perrotta il prossimo concorrente eliminato da L'Isola dei famosi . Il verdetto è dei bookmaker di Sisal Matchpoint che, tra i nominati della settimana Simone Barbato, ...

Rosa Perrotta di nuovo contro Alessia Mancini : “Con te non parlo” : L’Isola dei Famosi: nuovo scontro tra Rosa Perrotta e Alessia Mancini Rosa Perrotta e Alessia Mancini hanno discusso nuovamente in queste ultime ore. Difatti, come riportato dalle anticipazioni dell’Isola dei Famosi pubblicate poco fa sul sito ufficiale, dopo che tutti i naufraghi hanno cenato, Jonathan si è accorto che le sue esche sono finite nel pentolone. A quel punto il naufrago di origini israeliane ha chiesto spiegazioni alla ...

L’isola dei famosi : Francesco Monte fa una richiesta per Rosa Perrotta : Francesco Monte dalla parte di Rosa Perrotta all’Isola Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Simone Barbato si sfideranno al televoto questa sera. L’ottava diretta dell’Isola dei famosi vedrà lo scontro tra le due leader della tredicesima edizione del reality. Alessia Marcuzzi tornerà in onda alle 21.25 su Canale5, pronta a tenere le redini del programma che quest’anno ha sollevato più di un polverone, mettendo a dura prova ...

Pietro Tartaglione/ Rosa Perrotta coinvolta nel cannagate? Non sopporta odore del fumo (Isola dei Famosi 2018) : Pietro Tartaglione tira fuori le unghie per difendere la fidanzata Rosa Perrotta, al centro di diverse contestazioni di altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Rosa PERROTTA/ Video - ancora sul piede di guerra con Alessia Mancini (Isola dei Famosi 2018) : ROSA Perrota non riesce ad andare d'accordo con Alessia Mancini. L'Isola dei Famosi 2018 vede i due gruppi sempre più divisi, ma Nino Formicola avvisa l'ex velina. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 08:42:00 GMT)

Rosa Perrotta coinvolta nel canna-gate? Parla il fidanzato Pietro Tartaglione : Isola dei Famosi, Rosa Perrotta coinvolta nel canna-gate? Parla il fidanzato Pietro Tartaglio Pietro Tartaglione rompe finalmente il silenzio sul canna-gate e sulle accuse che Eva Henger avrebbe mosso nei confronti della fidanzata Rosa Perrotta in questi giorni. Dopo aver fatto il nome di Francesco Monte, infatti, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi avrebbe tirato in ballo […] L'articolo Rosa Perrotta coinvolta nel canna-gate? ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Alessia Mancini e Rosa Perrotta - rottura per un chicco di riso : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni. Tenerezze e tensioni per Marco Ferri tra Alessia Mancini e Jonathan. Samantha De Grenet pronta a sostituire Stefano De Martino(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:28:00 GMT)

U&D - Pietro Tartaglione innamorato : 'Quando Rosa Perrotta torna dall'Isola ci sposiamo o facciamo un figlio' : ROMA - 'Non resisto più senza di lei! Non vedo l'ora che torni da me per sposarla! Ci siamo salutati, prima che partisse, con questa promessa reciproca. Appena torna o ci sposiamo o facciamo un figlio'...

“Con Rosa… basta ho deciso”. Pietro Tartaglione : un ultimatum da pelle d’oca. Da quando la Perrotta è all’Isola dei Famosi le cose con il suo amore sono cambiate. Quello che ha visto in tv ha colpito l’ex corteggiatore e dopo tira fuori anche un altarino : “Poi hanno bloccato il suo profilo” : Si è fatta conoscere al grande pubblico grazie a Uomini e Donne, poi la decisione di prendere parte all’Isola dei Famosi le ha permesso di tirare fuori anche il carattere. Non a caso l’ex tronista è al telvoto insieme ad Alessia Mancini e Simone Barbato, è evidente che per i naufraghi rimasti in gara rappresenta un pericolo. La bella naufraga se dovesse uscirà al suo rientro troverà una situazione che forse la stupirà un po’ e al centro ...

Pietro Tartaglione - matrimonio con Rosa Perrotta?/ Uomini e donne : “Dopo Isola dei Famosi facciamo un figlio” : Pietro Tartaglione di Uomini e donne vuole mettere su famiglia con la fidanzata Rosa Perrotta dopo la fine dell'Isola dei Famosi 2018: matrimonio e figlio in arrivo?(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 17:56:00 GMT)

Uomini e donne - Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sposi dopo L’isola dei famosi : Profumo di fiori d’arancio per Rosa Perrotta (QUI chi è) e Pietro Tartaglione. La coppia nata a Uomini e donne fa progetti per il futuro che si realizzeranno non appena la ex tronista rientrerà dall’Honduras, dove è attualmente impegnata come concorrente de L’isola dei famosi. A rivelare in esclusiva la grande notizia è lo stesso Pietro a Uomini e donne Magazine, nel primo numero in edicola giovedì 8 marzo: Non resisto più ...

Isola dei Famosi 2018/ Rosa Perrotta contro Alessia Mancini : dal web piovono critiche per l'ex tronista... : Isola dei Famosi 2018, ancora critiche per il programma e Alessia Marcuzzi. "La conduttrice non è stata in grado di gestire le questioni delicate", ultima quella del ripescaggio.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:48:00 GMT)