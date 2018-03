Roma | tappa finale del roadshow ENEA per l’efficienza energetica

meteoweb.eu

: .@TheKolors, il #FridaTour fa tappa a Roma: la nostra recensione. - rockolpoprock : .@TheKolors, il #FridaTour fa tappa a Roma: la nostra recensione. - rihannastan_ : RT @mtvitalia: Ora puoi ufficialmente urlare di gioia! #OTR2 di Beyoncé e Jay-Z farà tappa anche in Italia ?????? - PeruginiArianna : RT @mtvitalia: Ora puoi ufficialmente urlare di gioia! #OTR2 di Beyoncé e Jay-Z farà tappa anche in Italia ?????? -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Martedì 13 marzo adel tour “Efficienzaon the road”, la prima campagna di informazione itinerante dell’in 10 città italiane per far conoscere le opportunità di un settore che ha visto 3,3 miliardi di investimenti legati agli ecobonus, oltre 15mila diagnosi energetiche di aziende e una crescita del 300% delle richieste di incentivi sul “Conto Termico” per interventi di efficienza della PA locale (dati 2016). Gli eventi dellana, organizzati in collaborazione conCapitale, si svolgeranno nella Sala della Protomoteca in Campidoglio e presso il Teatro India. La giornata si aprirà alle 9.30 in Protomoteca con il seminario “PMI e PA: obiettivo efficienza”, dedicato a Pubblica Amministrazione, associazioni di categoria, piccole e medie imprese e liberi professionisti. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, l’assessora alla ...