Roma-Shakhtar | con 800 tifosi ucraini

Roma-Shakhtar - Fonseca : 'Qui per imporre il nostro gioco. La squadra è motivata e pronta' : Lo Shakhtar è pronto all'esame Roma. In palio, nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League, c'è il passaggio ai quarti di finale, appuntamento di prestigio a cui nessuno vuole mancare. ...

Roma - Di Francesco / "Per passare il turno di Champions con lo Shakhtar non basteranno 45 minuti" : Roma, Di Francesco: il tecnico giallorosso parla alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk che deciderà chi andrà avanti dopo il 2-1 dell'andata.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:05:00 GMT)

Calcio - Champions League 2017-2018 : Roma a caccia dell’impresa all’Olimpico con lo Shakhtar - ribaltare il risultato dell’andata per accedere ai quarti : Un sogno possibile. Questa è la sensazione che permea nei cuori dei tifosi giallorossi, che confidano nella rimonta della Roma, impegnata all’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018. La sconfitta per 2-1 in Ucraina ha complicato il percorso dei ragazzi guidati da Di Francesco, ma lascia aperte le porte ad un ribaltone che la Roma tra le mura amiche sembra in grado di poter ...

Roma-Shakhtar - Di Francesco : 'È una gara in cui non possiamo sbagliare' : ROMA - 'Vogliamo arrivare ai quarti, questo l'obiettivo domani sera' , dice il tecnico della Roma , Eusebio Di Francesco , alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions con lo Shakhtar . 'È una ...

Roma-Shakhtar Donetsk - come vederla in tv? Diretta gratis e in chiaro su Canale5! Il ritorno degli ottavi di Champions League su Mediaset : Martedì 13 marzo si giocherà Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico i giallorossi sono chiamati a ribaltare il 2-1 dell’andata: i ragazzi di Eusebio Di Francesco sono usciti sconfitti dallo Stadio degli ucraini ma di fronte al proprio pubblico avranno la possibilità di rimontare e di passare il turno. La qualificazione ai quarti di finale, a dieci anni di distanza ...

Champions : Roma-Shakhtar in equilibrio : ANSA, - ROMA, 12 MAR - equilibrio assoluto tra Roma e Shakhtar Donetsk nelle quote sulla qualificazione ai quarti della Champions League. Sul tabellone Snai entrambe le formazioni sono piazzate a 1,87.

Roma-Shakhtar : cancelli aperti dalle 18. Attesa per gli 800 tifosi ucraini : Roma – piano sicurezza per Roma-Shakhtar. Attesi 800 tifosi ospiti Roma – Questa mattina si è svolto il tavolo tecnico, presieduto dal Questore Guido Marino,... L'articolo Roma-Shakhtar: cancelli aperti dalle 18. Attesa per gli 800 tifosi ucraini proviene da Roma Daily News.

Roma - Florenzi : 'Contro lo Shakhtar dovremo gestire le forze per 90 minuti' : Roma - Nella conferenza stampa prepartita accanto a Di Francesco c'è Alessandro Florenzi , assente all'appuntamento con la stampa nella gara di andata a causa di problemi intestinali che ne ...

Roma - Florenzi : 'Con lo Shakhtar vale tanto - daremo il 100%' : L'approccio. 'È una partita importante, che può valere tanto per noi ragazzi e tanto per la Roma e per Roma. Potrebbe valere una qualificazione ai quarti che arriverebbe per la quarta volta. Vogliamo ...