Roma | nella birra artigianale una seconda possibilità | ecco il birrificio dei

(Di lunedì 12 marzo 2018) “AranCoella come Regina Coeli, no?”. Mirko sorride mentre mostra le etichette che sta per mettere sulle bottiglie di birra. È uno dei ragazzi che lavorano al“Vale La Pena”, un progetto di inclusione e di inserimento lavorativo per detenuti realizzato adalla onlus Semi di Libertà. Inizialmente finanziato dal ministero dell’Istruzione e da quello di Giustizia, ha alla base l’idea di avviare un’impresa “che si autosostenti”. “Abbiamo scelto questo settore anche perché ha un trend in crescita nel nostro Paese”, dice Paolo Strano, presidente e fondatore della onlus. I nomi delle birre li scelgono insieme, oppure condividendo l’idea su Facebook: GattaBuia, Buona Condotta, Amara Femmina, RecuperAle, Sèntite Libbero, Gnente Grane, Ora D’Aria. “Da qui sono passate fino ad oggi dodici persone”, dice Paolo. Sono detenuti ammessi al lavoro esterno, provenienti dal carcere ...