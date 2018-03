Roma Metro C | in arrivo fondi per nuovi treni

Travolto da metro a Roma : Un uomo è morto verso le 10.30 di questa mattina Travolto da un treno della metropolitana , alla stazione Ponte Mammolo della linea B di Roma. Per qualche ora il servizio tra Tiburtina e Rebibbia è ...

Roma - si stacca lamiera in Metro A : "Sta staccando tutti gli specchietti della Metro! Però è tutto bello, anzi bellissimo". Così il segretario regionale della Faisa Confail Claudio de Francesco su Facebook, ha denunciato quanto avvenuto ...

Sciopero 8 marzo - disagi e caos a Roma. A Milano metro regolare : Nella Capitale traffico e code anche per incidenti e buche. Ingorghi anche a Napoli. La situazione nelle città

“Abbiamo scavato ed è saltata fuori”. Metro C - una scoperta storica : gli archeologi fanno festa a Roma. Quando si sono ritrovati davanti a quella meraviglia - sono rimasti a bocca aperta e subito le foto hanno fatto il giro del web : La Metropolitana di Roma crea tanti disagi ai cittadini, ma ogni volta regala sorprese archeologiche straordinarie. Uno spettacolo, uno splendore di mosaici bianchi e a figure nere, geometrie, alberi, un satiro e un amorino che lottano o danzano sotto un tralcio d’uva, un uccello su un ramo e perfino un’antica fontana. Dalla terra dove si sta scavando la fermata della Metropolitana di Amba Aradam, sotto viale Ipponio, spuntano ...

Roma - sciopero dei trasporti - a rischio bus - tram e metro : sarà un giovedì da leoni : Dopo i crateri che provocano incidenti e la chiusura delle strade domani, giovedì 8 marzo, arriva lo sciopero dei trasporti. Saranno a rischio le corse di metropolitane, bus e tram, anche perché l'...

Roma : strade allagate e disagi in metro causa nubifragio : Roma – disagi a Roma in seguito al nubifragio Roma – Diverse zone di Roma sono andate in tilt a causa della violenta pioggia abbattutasi... L'articolo Roma: strade allagate e disagi in metro causa nubifragio su Roma Daily News.

Roma - allarme sulla metro A : polizia alla stazione Spagna : allarme sulla metro A. 'Rete metroferroviaria/#metroA servizio interrotto tratta Ottaviano Termini , intervento Forze dell'Ordine stazione Spagna, '. Così Infoatac su Twitter.

Roma - autisti di bus e metrò ai seggi come scrutatori : rischio caos nei trasporti : Molti addetti dell'Atac presteranno servizio per le elezioni ed è già scattata la rimodulazione degli orari dei mezzi pubblici nei prossimi giorni. Protestano gli utenti e il Codacons annuncia un esposto

