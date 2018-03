Roma | l' insegnante che molestava le sue alunne

Roma - l’insegnante arrestato per abusi resta in carcere. Il legale : “Ha confermato i fatti. Ha tentato il suicidio” : Fabio Lattanzi, difensore di Massimo De Angelis, il docente arrestato per abusi su una studentessa di 15 anni, risponde ai giornalisti sull’interrogatorio di garanzia nel carcere Regina Coeli di Roma. Il suo cliente ha ammesso le responsabilità, dichiarando però di essere stato innamorato della minorenne L'articolo Roma, l’insegnante arrestato per abusi resta in carcere. Il legale: “Ha confermato i fatti. Ha tentato il ...

