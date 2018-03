Roma | insulti e botte ai bimbi dell' asilo | tre maestre arrestate | le minacce | Mamma

La Iena Filippo Roma : 'Gli attivisti M5S mi augurano la morte'. Gli insulti dopo il caso rimborsopoli : La ' Iena ' Filippo Roma si è sfogata su Facebook denunciando gli attacchi ricevuti dai seguaci grillini dopo la messa in onda dei suoi servizi, che si sono occupati del caso ' rimborsopoli ' del ...

Inter - Santon chiude profilo Instagram dopo insulti per l'errore con la Roma : Davide Santon ha ricevuto numerosi insulti sui social dopo l'errore contro la Roma , che ha spianato la strada per il gol del momentaneo vantaggio di El Shaarawy a San Siro. L'esterno dell' Inter ha ...

Roma - “schiaffi e insulti” in un asilo nido abusivo : condannati a 5 anni i due gestori : Hanno maltrattato diciassette bambini, di età compresa tra i cinque mesi e i tre anni, insultando con frasi volgari e prendendoli a schiaffi. Con questa accusa i fratelli Silvia ed Eligio Scalas, gestori di un asilo nido, risultato anche abusivo, sono stati condannati a cinque anni di reclusione dal gup di Roma. I due ospitavano i piccoli in una struttura nella zona del Pigneto sprovvista di qualsiasi autorizzazione. Per gli imputati, che hanno ...