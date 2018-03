Roma | Fermati dai Carabinieri mentre rubavano bicicletta

Roma : Operazione antidroga ad Ostia - sette fermati : Roma: Operazione antidroga della Polizia di Stato ad Ostia, 7 ordinanze di custodia cautelare Roma – Si e’ svolta oggi all’alba, un’Operazione della Polizia di Stato ad... L'articolo Roma: Operazione antidroga ad Ostia, sette fermati su Roma Daily News.

Disordini Verona-Roma - fermati 21 ultras giallorossi. La polizia diffonde le immagini che li inchiodano : Ventuno ultras della Roma sono stati fermati dalla polizia nei dintorni dello stadio Bentegodi di Verona dove sono scoppiati tafferugli prima della partita Verona-Roma. I tifosi giallorossi sono stati portati in Questura dove sono stati identificati dagli agenti della Digos L'articolo Disordini Verona-Roma, fermati 21 ultras giallorossi. La polizia diffonde le immagini che li inchiodano proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - liberati i 21 ultras fermati : per loro divieto di dimora a Verona : Roma - Sono stati liberati i 21 ultras della Roma fermati ieri a Verona nel prepartita dopo un contatto con i tifosi di casa. Per loro divieto di dimora nel capoluogo scaligero. Lo ha comunicato sul ...

Verona-Roma - la decisione presa per i 21 tifosi giallorossi fermati prima del match : Nel pre-partita di Verona-Roma, match terminato con la vittoria dei capitolini per 0-1 con il goal di Cenzig Under dopo appena un minuto di gioco, sono andati in scena degli scontri tra le due tifoserie nelle strade adiacenti al ‘Bentegodi’. Per questo motivo sono stati fermati 21 tifosi giallorossi dalla polizia. Le forze dell’ordine nella giornata di oggi hanno deciso di rilasciare tutti i supporter fermati al quale è stato ...

Erdogan a Roma - corteo di protesta cerca di arrivare in Vaticano : scontri con la polizia - un ferito e due fermati : Momenti di tensione a Roma. scontri tra manifestanti e polizia al sit-in di protesta contro la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Roma. Al termine della manifestazione un gruppo di ...

Verona - fermati 21 ultras della Roma : Verona - Ventuno ultras della Roma sono stati fermati dalla Polizia nei dintorni dello stadio Bentegodi di Verona dove sono scoppiati tafferugli prima della partita Verona-Roma. I tifosi giallorossi ...

Verona - fermati 21 ultras della Roma : Verona - Ventuno ultras della Roma sono stati fermati dalla Polizia nei dintorni dello stadio Bentegodi di Verona dove sono scoppiati tafferugli prima della partita Verona-Roma. I tifosi giallorossi ...

Verona-Roma - fermati 21 ultras giallorossi : Ventuno ultras della Roma sono stati fermati dalla Polizia nei dintorni dello stadio Bentegodi di Verona dove sono scoppiati tafferugli prima della partita Verona-Roma. I tifosi giallorossi sono stati ...

Verona-Roma - scontri tra tifosi prima della partita : fermati 21 ultrà : Momenti di tensione pochi minuti prima di Verona-Roma . Le due tifoserie sono venute a contatto a circa 200 metri dallo stadio Bentegodi, scontrandosi. Come riporta Sky Sport , dopo alcuni minuti sono intervenuti gli agenti della Polizia presenti per disperdere le due frange di tifosi, fermando anche 21 romanisti . Inoltre, le forze dell'ordine hanno sequestrato ...

Roma. Fermati diversi stranieri per l’omicidio di Pamela Mastropietro : E’ naufragato per sempre il sogno di diventare estetista. La ragazza di San Giovanni è stata uccisa e fatta a

Baby gang - due fermati a Roma. A Potenza individuati in quattro : nel raid si tenevano in contatto con ricetrasmittenti : Sono stati individuati a Roma gli altri due membri della Baby gang che a Capodanno aveva aggredito, a calci e pugni e rapinando dei telefoni cellulari e dei portafogli, due stranieri in Piazza Santa Maria Ausiliatrice. I due erano riusciti a fuggire mentre gli altri complici, tre italiani e tre stranieri, tutti con precedenti, erano stati fermati e sottoposti a provvedimento restrittivo. A Potenza, invece, sono stati fermati dai carabinieri ...

SALDI INVERNALI 2018/ A Roma ‘festeggiano’ i borseggiatori : moltissimi ladri fermati nei negozi : SALDI INVERNALI 2018: per la Befana boom di vendite a Bologna, brutto "record" di borseggiatori a Roma. Le ultime notizie su sconti, offerte e promozioni in tutta Italia(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 14:35:00 GMT)