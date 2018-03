Roma | Campidoglio | al via semplificazione processi amministrativi

Roma : Atac - manifestazione in Campidoglio contro 140 licenziamenti : Il 13 marzo alle 14 manifestazione in Campidoglio durante la seduta del Consiglio Comunale Roma – I lavoratori sono chiamati alla mobilitazione dall’Unione Sindacale di Base.... L'articolo Roma: Atac, manifestazione in Campidoglio contro 140 licenziamenti proviene da Roma Daily News.

Roma : Campidoglio. 30 MLN per Piazza dei Navigatori : Da Giunta ok a nuova convenzione Roma – Opere pubbliche per 30 milioni di euro nel quadrante dell'VIII Municipio, la realizzazione da parte dei costruttori dei...

Buche a Roma - Campidoglio : «Tutte le strade restano aperte» : Le strade pericolose restano aperte. Anche via di Ponte Galeria, via di Malagrotta, via Mattia Battistini, tratti di via di Boccea, via Portuense e via Magliana, cioè le strade segnalate come critiche ...

Roma - emergenza buche. Campidoglio : "Non chiudiamo strade". Aperta inchiesta : Gatta, assessore ai Lavori Pubblici del Campidoglio, assicura che ci saranno risarcimenti per i danni provocati ai cittadini dalle buche. Piano straordinario. Ma la magistratura apre inchiesta su ...

Buche a Roma - i tecnici del comune : "Valutiamo chiusura di alcune strade". Ma il Campidoglio smentisce : Verso la chiusura delle strade a Roma. Anzi no. «Stante il perdurare delle condizioni meteo avverse e viste le condizioni di alcuni tratti stradali ormai non più sanabili con...

Maltempo - il Campidoglio : a Roma riaprono ville e parchi : Dopo la cessata allerta per neve e ghiaccio e a seguito del monitoraggio sulle alberature per la riduzione del rischio, e’ stata firmata una nuova ordinanza sindacale per la riapertura, con decorrenza immediata, di Villa Aldobrandini, Villa Scipioni, Parco di via Trezza, Villa Fiorelli e Parco Falcone e Borsellino. Lo comunica il Campidoglio. “Nei giorni scorsi erano gia’ state riaperte Villa Borghese (Giardino del Lago), Villa ...

Elezioni2018 - Berlusconi contestato al seggio da una Femen a seno nudo. Roma - appello del Campidoglio : "Troppe file - andate a votare un'ora prima della chiusura" Alle ore 19 affluenza superiore al 50% : Silvio Berlusconi contestato da un'attivista Femen a seno nudo nel seggio di Milano dove il leader di Forza Italia si era recato per votare alle elezioni politiche 2018. La ragazza gli ha...

Maltempo Roma - il Campidoglio : “Riaprono gradualmente parchi - ville storiche e cimiteri capitolini” : Preso atto dell’ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale, che confermano la cessata allerta per neve e ghiaccio, è stata firmata l’ordinanza sindacale per la riapertura dei cimiteri capitolini, così da consentire le operazioni cimiteriali di tumulazione e inumazione. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato anche l’ordinanza per la riapertura di Villa Borghese (Giardino del Lago), ...

Maltempo Roma - il Campidoglio : “Finita l’allerta meteo - chiude il Coc” : ”Il Coc, Centro Operativo Comunale di Roma Capitale, attivato domenica scorsa dopo l’allerta meteo per coordinare tutti gli interventi nella Capitale, si è chiuso”. Lo rende noto il Campidoglio. ”Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato incessantemente h24 in questi giorni per limitare ai cittadini i disagi dovuti dall’ondata di Maltempo. Un lavoro di squadra unico che ha prodotto grandi risultati”. Lo ...

